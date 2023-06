LIDL Schweiz

Lidl Label Bio Organic: "Sehr empfehlenswert"

Nachhaltige Produkte sind bei Lidl Schweiz sehr beliebt, weshalb der Detailhändler sein Bio-Sortiment auch zukünftig weiter ausbauen möchte. Unter den Lidl eigenen Marken "Bio Organic" und "Terra Natura" führt Lidl Schweiz besonders tier- und umweltgerechte Produkte.

Die Lidl-Labels: "Bio Organic" und "Terra Natura"

Unter der Eigenmarke "Bio Organic" garantiert Lidl Schweiz Produkte aus einer umwelt- und tiergerechteren Erzeugung. Bei Bio-Produkten, die mit dem Schweizerkreuz gekennzeichnet sind, werden die Vorgaben der Bio Suisse Richtlinien eingehalten. Die Auslobung der Bio Suisse Knospe auf den Produkten ist allerdings derzeit nicht möglich. Die Produkte werden in der Schweiz verarbeitet und bestehen zu mindestens 90% aus Rohstoffen Schweizer Herkunft. Mit der neuen Bewertung stuft Labelinfo.ch das Lidl Label "Bio Organic" als "Ausgezeichnet" ein.

Bio Organic-Produkte, welche im Ausland hergestellt wurden, tragen alle mindestens das europäische Bio-Siegel. Dieses garantiert, dass die Produkte nach den EG-Rechtsvorschriften (EU-Richtlinien) produziert und kontrolliert wurden. Auch dieses Label wird als "Sehr empfehlenswert" eingestuft.

Produzentinnen und Produzenten, die für Lidl Terra Natura produzieren sind ausschliesslich in der Schweiz tätig und arbeiten nach den Richtlinien des Vereins IP-SUISSE, für Produkte aus der Schweinehaltung gelten weitergehende Lidl Terra Natura Standards. Sie wenden besonders schonende Anbaumethoden an und setzen sich für eine artgerechte Tierhaltung ein. Terra Natura Produkte sind sehr beliebt, weshalb der Detailhändler sein Sortiment um mehr als 20% im Vergleich zum Vorjahr ausgebaut hat - und künftig noch weiter ausbauen möchte. Labelinfo.ch bewertet das Label als "Empfehlenswert".

Kassandra Marty, Verantwortliche für Nachhaltigkeit im Einkauf von Lidl Schweiz: "Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unseres Angebots und unserer Produkte. Qualitativ hochwertige Produkte zu fairen Preisen zu bieten, ist was uns auszeichnet. Nachhaltigkeit und Fairness verstehen wir als Qualitätsdimension und es freut uns ausserordentlich, dass Labelinfo.ch uns ein weiteres Mal bestätigt, dass unsere Labels hohe Anforderungen erfüllen. Das zeigt unseren Kundinnen und Kunden, dass sie ein hohes Vertrauen in unsere Labels haben können. Gleichzeitig können wir aufgrund unserer schlanken Strukturen gerade auch nachhaltige Produkte zu sehr günstigen Preisen anbieten. Nachhaltigkeit muss nicht teuer sein."

Die Labels wurden anhand eines Indikatorenrasters mit den Dimensionen "Glaubwürdigkeit", "Umweltfreundlichkeit", "Sozialverträglichkeit" und "Tierwohl" bewertet.

Bewertungen im Überblick:

"Ausgezeichnet" (Bio Organic Schweizer Herkunft)

"Sehr empfehlenswert" (Bio Organic gesamt und Bio-Weidenrind)

"Empfehlenswert" (Terrra Natura)

Bio-Produkte sind bei Lidl Schweiz gefragt - und dies trotz einem schweizweit rückläufigen Bio-Markt. Der Detailhändler konnte seinen Umsatz mit biologisch produzierten Lebensmitteln gegenüber dem Vorjahr um weitere 3 Prozent steigern, in den letzten fünf Jahren sogar vervierfachen. Lidl Schweiz führt über 350 Bio-Produkte Im Bereich Früchte und Gemüse gibt es bei Lidl Schweiz je nach Saison bis zu 40 Bio-Produkte im Angebot. Auch etwa ein Drittel des kompletten frischen Rindfleischs werden saisonal in Bioqualität mit entsprechender Weidehaltung angeboten. Zusätzlich führt Lidl Schweiz vier grosse Biowochen im Jahr mit jeweils über 100 zusätzlichen Bio-Produkten durch. Zudem ist der Detailhändler seit mehreren Jahren in Folge Hauptsponsor des Bio Marché in Zofingen (AG), der dieses Jahr vom 23. bis 25. Juni stattfindet.