Romantik digitalisiert Hotelführer und Magazine: Inspirationen rund um Reise und Kulinarik

Bei vielen Reisenden hat er Kultstatus und gehört zum festen Inventar im Handschuhfach: der seit Jahrzehnten jährlich erscheinende Romantik-Hotelführer. In Corona-Zeiten bringt die Hotelmarke ihren Hotel-Guide jetzt erstmals in einer digitalen Version auf den Markt. Zusätzlich spielt sie das Lifestyle-Magazin «Romantiker» in verschiedenen Online-Formaten aus. Romantik verstärkt mit den neuen digitalen Angeboten die Kommunikation mit den Gästen und sichert den Hotels und Restaurants ihre gute Ausgangslage für die Zukunft.

Auf fast 300 Seiten präsentiert der Hotelführer nicht nur die Romantik-Häuser und deren Gastgeber in sieben Ländern Europas, sondern zeigt auch die Hotels des neuen Luxuslabels «Pearls by Romantik», neue Chalets im Portfolio und luxuriöse «B&Bs». Ausgewählte Unterkünfte der Partner «les Collectionneurs» in Frankreich und Spanien sowie von der «Gondwana Collection» in Namibia runden das Angebot ab.

«Obwohl wir in den letzten Jahren fast die komplette Vermarktung von Romantik aktuellen Anforderungen angepasst haben, bleibt der ‚Romantik-Guide‘ eine feste Konstante. Bislang zehntausendfach gedruckt und verteilt, wechseln wir coronabedingt jetzt in ein kontaktloseres Format, das Reisende auf eigenen Endgeräten oder auf Tablets in Hotels nutzen können», sagt Romantik-Vorstand Thomas Edelkamp. Mehr denn je gelte es heute, Inspirationen zu bieten, um für den Re-Start die Poleposition zu besetzen, betont Edelkamp. Daher habe die Kooperation gleichzeitig ihr Magazin «Romantiker» digitalisiert. Die Zeitschrift, die sich nicht mit Hotelthemen beschäftigt, sondern seit drei Jahren Reise-, Food- und Lifestyle-Geschichten präsentiert, erscheint gleich in zwei Online-Formaten. Romantik zeigt das Magazin sowohl als blätterbares, digitales Dokument als auch auf einer eigenen Webseite.

Im Magazin «Romantiker» geht es um Genuss und Wandertrends, um Kanu-Touren in der Rheinschlucht, dem Schweizer Grand Canyon, um «Downhill-Biken», Wellness aus den Alpen und um die weltweit grösste Herde von Schwarznasenschafen am Fusse des Matterhorns. «Wenn Reisen wieder möglich ist, wollen die Menschen etwas erleben und endlich wieder geniessen. Wir zeigen mit unseren Publikationen, wo und wie das in den Romantik-Ländern am besten möglich ist», so Edelkamp.

Um die digitalen Inspirationen an die Leserinnen und Leser zu bringen, stellt Romantik den knapp 200 Hotels ein umfangreiches Vermarktungspaket zur Verfügung: von Aufstellern mit QR-Codes bis hin zu Bannern für E-Mails und Webseiten. Die neuen, digitalen Publikationen sind so ausgelegt, dass der Erfolg der Produkte im Vergleich zu den klassischen Druckwerken schnell erkennbar wird.

Für Romantik-Fans, die auch im 2021 nicht auf ihren «echten» Hotelführer verzichten wollen, hält die Kooperation einige gedruckte Exemplare bereit.

Über die Romantik Hotels & Restaurants

Tradition, Historie, Qualität und herzliche Gastfreundschaft prägen die 200 Romantik Hotels & Restaurants (und 300 Partnerhäuser) in sieben Ländern Europas. Romantik-Hoteliers heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien und Slowenien willkommen. Die schlagkräftige Vertriebs- und Marketingkooperation präsentiert seit fast 50 Jahren die gesamte Vielfalt individueller Hotellerie: vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu urbanen Luxushotels. Ausgezeichnete Kulinarik, echte Regionalität und erlebbare Geschichte vereinen die persönlich geführten Hotels zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach der starken Marke Romantik.

www.romantikhotels.com