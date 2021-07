LIDL Schweiz

Kult Sneaker: Dankeschön-Aktion für alle Lidl Sneaker-Fans

Mit dem Kult Sneaker sparen: 20 Prozent-Spezialaktion am 20. und 21. Juli

Weinfelden (ots)

Nach zwei einschlagenden Aktionen mit dem Lidl Sneaker bedankt sich Detailhändler Lidl Schweiz bei den Lidl Sneaker-Fans mit einer Spezialaktion. Wer am 20. oder 21. Juli in einer Schweizer Lidl-Filiale einkaufen geht und dabei den Lidl Sneaker trägt, erhält 20 Prozent Rabatt auf seinen gesamten Einkauf. Zudem: Extra für die Aktion wird ab 12. Juli erneut eine limitierte Menge an Lidl Sneakern in den Filialen erhältlich sein.

In den zwei bisher durchgeführten Verkaufsaktionen war der knallbunte Sneaker am ersten Verkaufstag praktisch komplett ausverkauft - teilweise sogar in den ersten Verkaufsstunden. Vor mehreren Lidl-Filialen hatten sich Warteschlangen gebildet. Nach der zweiten erfolgreichen Aktion im April 2021 häuften sich bereits die Nachfragen nach der nächsten Aktion. Darauf reagiert jetzt Lidl Schweiz.

20 Prozent Rabatt und 3x3'333 Franken

Für das grosse Interesse am Sneaker will sich Lidl Schweiz bei den Sneaker-Fans bedanken. Wer am 20. oder 21. Juli mit einem Lidl Sneaker angezogen in einer Lidl-Filialen einkaufen geht, erhält 20 Prozent* auf seinen gesamten Einkauf.

Wer noch keinen Sneaker hat kann sich freuen: Ab dem 12. Juli wird der Sneaker erneut in allen 151 Lidl-Filialen erhältlich sein. Auch die Lidl-Badeschlarpen und Lidl-Socken werden ab dem 12. Juli für kurze Zeit und in limitierter Menge erneut erhältlich sein.

Lidl Schweiz führt zudem einen Wettbewerb auf der Facebook- und Instagramseite durch, bei dem es 3 mal 3'333 Franken zu gewinnen gibt. Auch dieser Wettbewerb belohnt echte Lidl-Fans, indem diese ein Foto von Ihrem Lidl-Outfit posten können.

Die Story hinter dem Sneaker

Ursprünglich als Aprilscherz gedacht, wurde der mittlerweile bekannte Lidl Sneaker im Herbst 2019 in Echt produziert und in einer streng limitierten Auflage von 400 echten Lidl Sneakers in den Filialen in Deutschland angeboten. Im Juli 2020 folgte der Verkauf in der Schweiz. Der Andrang auf den Sneaker war überaus gross: In den meisten Lidl-Filialen in der Schweiz war das Trendprodukt am ersten Verkaufstag ausverkauft und vor mehreren Filialen haben sich Warteschlagen gebildet. Aufgrund des grossen Erfolgs des Trendschuhs versteigerte Lidl Schweiz den Sneaker aus dem Originalspot. Das höchste Gebot lag bei unglaublichen 656 Franken - 43 Mal mehr als der Verkaufspreis. Lidl Schweiz erhöhte den Betrag auf 2000 CHF und spendete den Erlös an das Schweizerische Rote Kreuz.

Bekannt wurde u.a. auch der Spot zum Lidl Sneaker, der vollständig inhouse von Lidl-Mitarbeitenden konzipiert und produziert wurde https://youtu.be/XgzJwsTCx6M.

*Ausgenommen: Spirituosen, alkoholische Mixgetränke, Säuglingsnahrung, Feuerwerkskörper, Tabakwaren, Wertmarken, Reisen, Geschenk- und Guthabenkarten, Mobilfunkangebote, gebührenpflichtige Kehrichtsäcken und Produkte des Heissgetränkeautomaten. Nicht kumulierbar. Keine Auszahlung von Bargeld.