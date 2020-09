LIDL Schweiz

Erneute Aktion: Lidl Schweiz unterstützt Kleinbetriebe

Aktion "klein aber fein"

Weinfelden (ots)

Die vergangenen Monate waren eine grosse Herausforderung für die ganze Schweiz. Besonders betroffen waren Kleinbetriebe. Mit der Aktion "klein aber fein" unterstützt Lidl Schweiz genau diese Familienunternehmen, indem ihre Produkte in der ganzen Schweiz angeboten werden.

Lidl Schweiz hat sich schon vor Jahren überlegt: Wie kann man diese speziellen, typisch schweizerischen Spezialitäten auch einer grösseren Kundschaft zugänglich machen? Die Antwort auf diese Frage hat Lidl Schweiz mit seiner Aktion "klein aber fein" gefunden. Seit 2016 bringt der Detailhändler seltene kulinarische Spezialitäten von Kleinbetrieben während mehreren Wochen im Jahr in alle Lidl-Filialen in der Schweiz. Die Aktion startet am heutigen 3. September und dauert zwei Wochen.

Die Produkte

Lidl Schweiz ist auch in diesem Jahr wieder fündig geworden und bringt hausgemachte Spezialitäten wie einen veganen Schoko-Drink namens "Herr Vegara", Original Züri-Tirggel, Appenzeller Bauernschüblig, Churwalder Nusstorte, Apfelcider aus Kleinstproduktion, und handgemachtes Nougat aus Basel direkt in die landesweit 145 Lidl-Filialen.

"Unser Bio Schoko-Drink von 'Herr Vegara' ist eine vegane, preiswerte Alternative zu herkömmlichen Frischeprodukten. Es freut uns sehr, dass wir unser spezielles Produkt durch Lidl Schweiz landesweit anbieten können " erklärt Remo Tschan Scholz, Gründer von "Herr Vegara".

