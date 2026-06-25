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Medienmitteilung | Schwere Erdbeben in Venezuela: Kinder und ihre Familien mussten ihre Häuser verlassen – Save the Children ermittelt Unterstützungsbedarf

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MEDIENMITTEILUNG

Schwere Erdbeben in Venezuela: Kinder und ihre Familien mussten ihre Häuser verlassen – Save the Children ermittelt Unterstützungsbedarf

CARACAS/Zürich, 25. Juni 2026 – Nach zwei schweren Erdbeben westlich der Hauptstadt Caracas suchen Rettungskräfte nach Menschen, die unter den Trümmern eingestürzter Gebäude eingeschlossen sind. Kinder und ihre Familien mussten ihre Häuser verlassen, teilte Save the Children mit.

Die beiden Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 haben in einigen Gebieten die Strom- und Kommunikationsversorgung unterbrochen. Das Ausmass der Zerstörung sowie die Zahl der Todesopfer und Verletzten werden deshalb erst nach und nach deutlich werden. Die Erdbeben ereigneten sich am Abend, als viele Menschen auf dem Heimweg oder bereits zu Hause waren. Dadurch wächst die Sorge, dass sich noch Menschen unter eingestürzten Gebäuden befinden könnten.

Save the Children arbeitet gemeinsam mit Partnerorganisationen in den betroffenen Gebieten und ermittelt derzeit den dringendsten Unterstützungsbedarf. In mehreren Städten wurden vorsorglich Evakuierungen durchgeführt. Einige Kinder und ihre Familien halten sich in offenen Bereichen auf, während weitere Nachbeben auftreten.

«Kinder gehören nach diesen Erdbeben zu den am stärksten Betroffenen. Einige haben ihr Zuhause verloren und weitere Nachbeben halten an. Dadurch steigt das Risiko weiterer Schäden sowie zusätzlicher Verletzter und Todesopfer», sagt Fatima Andraca, Länderdirektorin von Save the Children in Venezuela.

«Auch wenn das Ausmass der Zerstörung erst nach und nach deutlich werden wird, wissen wir aus früheren Erfahrungen, dass Kinder jetzt dringend Zugang zu Unterkünften, Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung benötigen. Im Chaos nach den Erdbeben könnten sie von ihren Familien getrennt worden sein und einem erhöhten Risiko von Ausbeutung und Gewalt ausgesetzt sein», sagt Fatima Andraca weiter.

Save the Children beurteilt derzeit die Situation vor Ort und arbeitet gemeinsam mit Mitarbeitenden und lokalen Partnerorganisationen daran, den dringendsten Unterstützungsbedarf zu ermitteln und betroffene Familien so schnell wie möglich zu unterstützen.

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Interviews sind möglich. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Kontakt.

Kontakt Melina Stavrinos Fachperson Medien und Kommunikation +41 44 267 74 68 melina.stavrinos@savethechildren.ch

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