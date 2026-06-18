viva luzern

Hannes Blatter wird Verwaltungsratspräsident von Viva Luzern

Bild-Infos

Download

Hannes Blatter wird Verwaltungsratspräsident von Viva Luzern

Vergangenen Freitag hat die Generalversammlung einen neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Hannes Blatter führt künftig das strategische Gremium von Viva Luzern. Er folgt auf Rolf Krummenacher, der sein Amt nach elfeinhalb Jahren Tätigkeit im Verwaltungsrat abgibt.

Hannes Blatter ist seit rund einem Jahr Verwaltungsratsmitglied von Viva Luzern. Nach einer einjährigen Übergangsphase übernimmt er nach der Generalversammlung vom 12. Juni 2026 das Amt des Präsidenten und damit die Nachfolge von Rolf Krummenacher.

Vernetzter Kenner des Gesundheitswesens

Hannes Blatter ist Inhaber eines Unternehmens und Dozent an der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Im Rahmen seiner selbstständigen Tätigkeit übernimmt er Beratungs- und Umsetzungsmandate in strategischer Kommunikation und Public Affairs für Unternehmen, Verbände und Behörden. Während 14 Jahren leitete er das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit. Zuvor war Hannes Blatter unter anderem als Generalsekretär bei der CSS Versicherung sowie als Fraktionssekretär im Bundeshaus tätig. Er verfügt über den Master in Politikwissenschaften der Universität Lausanne und hat das Executive-Programm «Senior Leadership in Social Administrations» absolviert. Hannes Blatter blickt auf über 30 Jahre Berufserfahrung an der Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Privatwirtschaft zurück, einen grossen Teil davon in leitenden Funktionen. Dieser umfassende Erfahrungsschatz macht ihn zu einem vernetzten Kenner des Gesundheitswesens sowie der politischen Rahmenbedingungen. Der 55-Jährige ist mit seiner Familie in Sursee zuhause.

Verabschiedung Rolf Krummenacher

Hannes Blatter folgt auf Rolf Krummenacher, der den Verwaltungsrat von Viva Luzern nach elfeinhalb Jahren Tätigkeit verlässt. Seit Gründung von Viva Luzern im Jahr 2015 ist er Mitglied des Verwaltungsrats, seit Mitte 2021 präsidiert er das Gremium. In beiden Funktionen hat Rolf Krummenacher die Entwicklung von Viva Luzern zu einem eigenständigen, strategisch geführten Unternehmen mit klarer Vision, verbindlichen Werten und modernen Führungsgrundsätzen grundlegend mitgeprägt. Gleichzeitig setzte er Impulse für eine stärkere Vernetzung nach aussen – mit Kooperationen, neuen Angeboten und einer Ausrichtung auf die gesellschaftlichen Herausforderungen des Älterwerdens. Viva Luzern dankt Rolf Krummenacher für sein grosses Engagement im Sinne der älteren Luzerner Bevölkerung.

Medienkontakt

Ramona Helfenberger, Leiterin Kommunikation und Marketing 041 612 70 14, ramona.helfenberger@vivaluzern.ch

Viva Luzern

Mit 807 Bewohnerinnen und Bewohnern in sechs Alterszentren ist Viva Luzern die führende Anbieterin von Langzeitpflege in der Zentralschweiz. Zu Viva Luzern gehören die Alterszentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg, Staffelnhof, Wesemlin und Tribschen sowie Wohnen mit Dienstleistungen. Wir beschäftigen 1227 Mitarbeitende, die sich für eine hochwertige Pflege und Betreuung einsetzen und für ein wohnliches Klima sorgen. Viva Luzern ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt Luzern.

Viva Luzern ist «im Alter zuhause». Älteren und pflegebedürftigen Menschen geben wir Sicherheit und Geborgenheit – mit einer bedarfsgerechten Pflege und hoher Wahlfreiheit.