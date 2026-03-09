Berner Fachhochschule (BFH)

HKB-Forschungsapéro 2026

An ihrer Jahresschau sind HKB-Forscher*innen am 25. März im Kino REX in Bern zu Gast und geben mit Kurzfilmen, Vorträgen und im Gespräch Einblicke in ihr aktuelles Schaffen. Durch den Abend führt Thomas Gartmann, Leiter der HKB-Forschung.

Mi, 25. März 2026, 18.00 Uhr

Kino REX

Schwanengasse 9

3011 Bern

Die bildende Künstlerin Riikka Tauriainen beschäftigt sich mit mikrobiellem Leben in Wasserlandschaften aus künstlerisch-wissenschaftlicher Perspektive. Und nimmt das Publikum in den beiden Kurzfilmen «Waterscape Imaginaries» mit auf Forschungsexpeditionen über und unter Wasser.

Die Konservatorin-Restauratorin Johanna Klügl und die Physikerin Giovanna Di Pietro erläutern in «Steinzeit war Pflanzenzeit», wie sie Geschichte und Konservierung einer 5000 Jahre alten Schutzhülle eines Jagdbogens aus Birkenrinde vermitteln, ergänzt mit der Animation «Eine Geschichte aus dem Eis».

Der visuelle Gestalter Jimmy Schmid zeigt in «Burgunderbeute, ausgeschlachtet», wie Museen heutzutage ihre realen Welten um digitale erweitern – dies mit einem Werkstattbericht zur Entwicklung einer virtuellen Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern.

Weiter blickt der Musikwissenschaftler Thomas Gartmann auf sein Wirken als Leiter der HKB-Forschung – auf überwundene Herausforderungen, Entwicklungen und Errungenschaften; im Gespräch mit Nina Mekacher, der Leiterin des Instituts Materialität in Kunst und Kultur.

Im Anschluss an die Beiträge sind die Besucher*innen eingeladen, sich beim Apéro im Foyer mit den Forscher*innen auszutauschen und noch tiefer in die Forschungswelten der HKB einzutauchen.

Der Anlass ist ausgebucht, es gibt jedoch eine Warteliste.

Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern HKB HKB-Forschung Nathalie Pernet, Leiterin Fachstelle F+E nathalie.pernet@hkb.bfh.ch Fellerstrasse 11, 3027 Bern

Die Forschung an der HKB verbindet künstlerische und wissenschaftliche Ansätze, ist praxisnah und folgt kulturwissenschaftlichen, technologischen und gesellschaftlich relevanten Fragestellungen. Geforscht wird in über 50 Projekten in den vier Instituten: Interpretation, Materialität in Kunst und Kultur, Praktiken und Theorien der Künste, Design Research.

hkb.bfh.ch/forschung