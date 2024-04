Berner Fachhochschule (BFH)

Kulturesk-Festival: Erstes HKB-Studierenden-Festival in der Grossen Halle

Die Hochschule der Künste Bern HKB öffnet Räume. Mit dem dreitägigen Kulturesk — Festival der Künste schafft die HKB in in der Grossen Halle der Reitschule Platz für junge Künstlerinnen und Künstler, die in Bern studieren. Das erste Kulturesk-Festival findet vom 16. bis 18. Mai 2024 statt – kuratiert und organisiert von der HKB Studierendenorganisation Kulturesk.

Mit einem neuen Veranstaltungsformat treibt die Hochschule der Künste Bern HKB die kulturelle Vermittlung und die studentische Partizipation voran. Das dreitägige kulturelle Event ist eine «Einladung, die Grenzen zwischen den Disziplinen zu sprengen und gemeinsam neue Wege zu erkunden. Während drei Tagen wird die Grosse Halle der Reitschule Bern zu einem vielseitigen Schauplatz von Installationen, Performances, Stücken und partizipativen Anordnungen», so Kulturesk. «Klang und Bewegung. Raum und Erinnerung. Ursprünge und Fiktion. Vom Körper zur Kartoffel zur Frage, wo sich Resonanz ergibt: Studierende der HKB zeigen in vierzehn Projekten eine Vielfalt an künstlerischen Visionen.»

Das Kulturesk-Festival wird organisiert von der Studierendenorganisation Kulturesk und wesentlich unterstützt von der HKB.

Hinter den Kulissen:

Kuratorium: Maria Luísa Rosa Essig, Fiore Despina Streit, Filolaos Kougias, Camilo De Feminis, Zhuoni Li.

In Zusammenarbeit mit: Setayesh Ansari, Joshua David LeBlanc-Demers, Ioann Baszanger, Roschatt Kathaerina, Linda Bill, Jakob Rubango Miro, Nina Sticher, Marko Milovanovic und Tjefin Yao

Mentorate: Madeleine Schuppli , Regine Schaub-Fritschi, Angela Koerfer-Bürger, Christian Kobi, Hugo Ryser, Lukas Bangerter, Manuela Trapp, Regula Hug, Massimiliano Audertsch

Unterstützung HKB: Christian Spitzenstätter, Christian Pauli, Michael Fuhrer, Claire Brawand , Claudia Kühne, Lorenz Gurtner, Yves Garnier, Maria Liechti, Beryl Rayder, Christoph Brunner, Simon Graf, Matthias Foff, Tina Schück, Urs Lehni, Ursina Orecchio, Kerstin Linder

Externe Unterstützung: Nina Engel (Vermietung Grosse Halle), Lou Loosli (Kommunikation Grosse Halle), Karin Wiesendanger (Siebdruckerei Hagmann )

Finanzieller Support: Hochschule der Künste Bern; Verband der Studierenden der Berner Fachhochschule; Fachschaft uniART

Kontakt: Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern HKB Christian Pauli, Leiter Kommunikation Fellerstrasse 11, 3027 Bern +41 31 848 38 28