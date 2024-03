Berner Fachhochschule (BFH)

Medienmitteilung: Pilotstudie zur 4-Tage-Woche startet auch in der Schweiz

Die Non-Profit-Organisation 4 Day Week hat weltweit mit lokaler Unterstützung mehrere Pilotstudien zur 4-Tage-Woche durchgeführt. Jetzt kommt auch die Schweiz dazu: In Zusammenarbeit mit der international tätigen NGO 4 Day Week, dem Zürcher Beratungsunternehmen Hailperin und der Berner Fachhochschule Wirtschaft (BFH) startet die erste Pilotstudie noch in diesem Jahr. Erste Unternehmen haben bereits ihr Interesse bekundet, bei dieser wegweisenden Studie dabei zu sein.

Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, in einem umkämpften Arbeitsmarkt neue Mitarbeitende zu finden und diese zu halten. Gleichzeitig soll die Produktivität erhöht werden. Stress und Belastungen nehmen dementsprechend zu, was Arbeitsausfälle und hohe Gesundheitskosten verursachen kann. Ein möglicher Ausweg aus dieser negativen Entwicklung stellt die 4-Tage-Woche dar. In Ländern wie Island oder England wurde sie bereits in vielen Unternehmen erfolgreich eingeführt und zeigt positive Effekte auf die Produktivität sowie auf die Gesundheit und Motivation der Mitarbeitenden. Ob die 4-Tage-Woche auch für den Schweizer Arbeitsmarkt ein erfolgreiches Arbeitsmodell darstellen kann, wollen die Non-Profit-Organisation 4 Day Week, das Zürcher Beratungsunternehmen Hailperin und die Berner Fachhochschule (BFH) in einer wegweisenden Studie untersuchen. Gemeinsam führen sie den Pilot zur 4-Tage-Woche in der Schweiz durch.

Ist die Einführung der 4-Tage-Woche in der Schweiz realisierbar?

Diese Studie will die Auswirkungen der 4-Tage-Woche auf Unternehmen und deren Mitarbeitenden wissenschaftlich untersuchen. Sie soll konkret aufzeigen, ob die 4-Tage-Woche auch bei Schweizer Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden kann. In einer ersten Phase erhalten die teilnehmenden Unternehmen diverse Werkzeuge, Metriken und Informationen und werden von Expert*innen der Hailperin Beratung unterstützt. Während des sechsmonatigen Testzeitraums führen die Teilnehmenden die 4-Tage-Woche ein, wobei sie von Forscher*innen des Instituts New Work der Berner Fachhochschule Wirtschaft begleitet werden. Die 4-Tage-Woche wird dabei als Arbeitszeitverkürzung bei gleichbleibendem Lohn verstanden.

Launch-Events in Zürich und Bern

Um Einblicke in die Studie zu erhalten und mehr über die potenziellen Vorteile der 4-Tage-Woche zu erfahren, finden zwei Informationsveranstaltungen für Interessierte statt:

10. April, 16-18 Uhr in Zürich, Karl der Grosse, Kirchgasse 14

17. April, 16-18 Uhr in Bern, BFH Wirtschaft, Effingerstrasse 47

Dabei bietet sich zudem die Gelegenheit, mit Expert*innen sowie Vertreter*innen von Gewerkschaft und Arbeitnehmerseite zu diskutieren. Beim anschliessenden Apéro besteht die Gelegenheit für informellen Austausch.

Weitere Informationen und die Anmeldung zu den beiden Veranstaltungen finden Sie auf dieser Website.

Über 4 Day Week

4 Day Week Global ist ein multinationaler Zusammenschluss von Unternehmern, Akademikern, Forschern und Autoren, die zusammenarbeiten, um das produktivitätsorientierte, flexible Arbeitsmodell des 21. Jahrhunderts zu verwirklichen. Sie ist der Höhepunkt der Bewegung, die nach dem erfolgreichen Versuch einer 4-Tage-Woche bei der neuseeländischen Treuhandgesellschaft Perpetual Guardian entstanden ist.

Über Hailperin Beratung

Das Zürcher Beratungsunternehmen Hailperin unterstützt Organisationen und Unternehmen bei menschzentrierter Weiterentwicklung. Der Fokus liegt hierbei auf einem Redesign der Arbeitsmethodiken, sodass die Mitarbeitenden sich voll einbringen und entfalten können und die Wirtschaftlichkeit optimiert wird. Ein Mittel dabei ist auch die Unterstützung bei der Einführung der 4-Tage-Woche.

Über die Berner Fachhochschule (BFH)

Die Berner Fachhochschule ist eine anwendungsorientierte Hochschule, die sich auf nachhaltiges Wirtschaften, Digitalisierung sowie unternehmerisches Denken und Handeln fokussiert. Das Institut New Work am Departement Wirtschaft forscht und lehrt zu neuen Arbeits- und Organisationsformen.

Über die 4-Tage-Woche

Die Einführung der 4-Tage-Woche verspricht nicht nur eine bessere Work-Life-Balance für die Mitarbeitenden, sondern auch potenzielle Vorteile für die Unternehmen, darunter gesteigerte Produktivität, verbesserte Mitarbeitendenbindung und eine höhere Zufriedenheit am Arbeitsplatz.

Bei Fragen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:

Veit Hailperin

Country Manager 4 Day Week Switzerland

M +41 79 472 3030

veit@hailperin.com

