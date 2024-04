Berner Fachhochschule (BFH)

Medieninformation: Zukünftige Konservator*innen und Restaurator*innen präsentieren live ihre Fähigkeiten an der Cultura Suisse

Die Cultura Suisse – führende Schweizer Fachmesse für Kulturgüter und Denkmalpflege – findet vom 10. bis 12. April 2024 unter Beteiligung Studierender der HKB in Bern statt.

Live-Demonstration von Konservierungs-/ Restaurierungsarbeiten

In Zusammenarbeit mit dem Swiss Conservation-Restoration Campus (Swiss CRC) organisiert die Hochschule der Künste Bern HKB an der Cultura Suisse einen Messestand. Dort demonstrieren Studierende aus verschiedenen Spezialisierungsrichtungen des Fachbereichs Konservierung und Restaurierung live ihre Fähigkeiten am Beispiel von Objekten und Kunstwerken. Diese Aktion bietet den Besucher*innen einen konkreten Einblick in die Herausforderungen und Fragen, die in den Arbeitsfeldern der Konservierung und Restaurierung auftreten und verdeutlicht die transdisziplinären Zusammenhänge dieser Bereiche.

Auch Projekte von Studierenden der anderen Partnerschulen des SWISS CRC werden vorgestellt, so zum Beispiel die Herstellung und Anwendung von Methylcellulose-Schaum in der Konservierung, die Techniken zur Abnahme von Wandmalereien und deren Auswirkungen, die Restaurierungmethoden historischer Gläser und die Arbeit an Textilobjekten.

Master-Award-Verleihung

Am 12. April wird zudem die Master-Award Verleihung des Swiss Conservation-Restoration Campus stattfinden. Bei dieser Veranstaltung werden die drei nominierten Absolvent*innen ihre Master-Thesis im Rahmenprogramm der Messe vorstellen. Der Anlass kann online verfolgt werden. Dies ist eine grossartige Gelegenheit, um die herausragenden Arbeiten der Studierenden zu würdigen und die neuesten Entwicklungen in der Konservierung und Restaurierung zu erkunden.

Kontakt: Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern HKB Andreas Buder Fellerstrasse 11, 3027 Bern +41 31 848 42 23 andreas.buder@hkb.bfh.ch