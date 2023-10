Berner Fachhochschule (BFH)

Medienmitteilung: Profis mit Weitsicht: 177 Diplomierte an der BFH-HAFL

Profis mit Weitsicht: 177 Diplomierte an der BFH-HAFL

Erfolgreicher Abschluss: Am 28. und 29. September 2023 feierten 144 Bachelor- und 33 Master-Studierende der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften BFH-HAFL ihren Studienabschluss.

Endlich geschafft! An den Feierlichkeiten vom 28. September wurden 19 Absolventinnen und Absolventen des Masters in Life Sciences – Agricultural Science, 10 des Masters in Life-Sciences – Food, Nutrition and Health sowie 4 des Masters in Life Sciences – Forest Science diplomiert. Am Tag danach wurden 82 Bachelor-Diplome in Agronomie, 28 in Waldwissenschaften und 34 in Lebensmittelwissenschaften verliehen.

Gut gerüstet für die Zukunft

Im Studium an der BFH-HAFL werden die Bachelor- und Masterstudierenden optimal für ihren Berufseinstieg vorbereitet. Als Rüstzeug erhalten sie gemäss BFH-HAFL-Direktorin Ute Seeling neben ausgezeichneten Fachkenntnissen und sprachlichen Kompetenzen insbesondere die Fähigkeit zur kritischen Reflexion, Auseinandersetzung und Positionierung mit auf den Weg, was bei den immer komplexer werdenden Fragestellungen in Wirtschaft und Gesellschaft unabdingbar ist. «Wir sehen Sie heute gut vorbereitet für die Herausforderungen, die vor Ihnen liegen», sagte Ute Seeling an der Abschlussfeier und wünschte den Diplomierten viel Erfolg. «Dank dem grossen Interesse der Land-, Wald- und Lebensmittelwirtschaft an gut qualifizierten Arbeitskräften haben Sie als Absolventinnen und Absolventen der BFH-HAFL beste Berufsaussichten – etwa in Wirtschaft, Verwaltung und Verbänden», so die BFH-HAFL-Direktorin.

Eine besondere Auszeichnung erhielten sechs Studierende, die ihr Studium mit hervorragenden Leistungen abgeschlossen haben:

Gesamt-Bestleistung Bachelorstudium 2023: Reto Martin Huwiler (Kt. AG)

Hervorragende Leistung BSc in Agronomie: Michael Philipp Köpff (Kt. BE)

Bestleistung BSc in Waldwissenschaften: Samuele Noè Consonni (Kt. TI)

Bestleistung BSc in Lebensmittelwissenschaften: Manuel Domenic Züger (Kt. SG)

Bestleistung MSc in Life Sciences, Vertiefungen Agricultural Science and Forest Science: Evelyn Tanja Böttinger (Kt. BE)

Bestleistung MSc in Life Sciences, Vertiefung Food, Nutrition and Health: Giacomo Ulysee Leonardo Alberici (Kt. ZG) und Franziska Scheidegger-Balmer (Kt. NE)

Wer sind unsere Diplomierten?

Wer sind unsere diesjährigen Bachelor- und Master-Absolvent*innen aus den Bereichen Agrar-, Wald- und Lebensmittelwissenschaften? Einige stellen sich und ihre Abschlussarbeiten vor – dabei geht es etwa um die Zuverlässigkeit von Drohnen im landwirtschaftlichen Einsatz, die umweltschonende Fütterung von Sauen, die Rolle von Urban Forests für die Klimaanpassung, die Entwicklung eines Kaffeekombuchas, Männer und Frauen in der Forstwirtschaft und das Markenimage der Markthalle Basel.

