Fürstentum Liechtenstein

Kunstmuseum Liechtenstein stellt sich in Wien vor

Vaduz (ots)

Am Dienstag, 17. Januar 2023 besuchte die Direktorin des Kunstmuseums Liechtenstein, Letizia Ragaglia, Wien, um das Kunstmuseum Liechtenstein vorzustellen.

Im Rahmen eines Kamingespräches, zu welchem die liechtensteinische Botschafterin in Österreich, I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer, einlud, stellte Letizia Ragalia das Kunstmuseum Liechtenstein vor. Dabei wies sie auf die Rolle des Kunstmuseums für Liechtenstein, in der Region sowie in der internationalen Kunstwelt hin und präsentierte die Schwerpunkte und das Ausstellungsprogramm des Kunstmuseums Liechtenstein.

Unter den Gästen befanden sich Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur sowie Vertreter der Medien.

Seit dem Jahr 2000 ist das Kunstmuseum Liechtenstein die Nationalgalerie für moderne und zeitgenössische Kunst in Liechtenstein. 15 Jahre später wurde das Kunstmuseum Liechtenstein um das Ausstellungsgebäude der Hilti Art Foundation erweitert. Die Basis des Ausstellungsprogramms bildet die staatliche Sammlung Liechtensteins. Darüber hinaus sammelt das Kunstmuseum Liechtenstein internationale, moderne und zeitgenössische Kunst seit dem 19. Jahrhundert.