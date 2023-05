Berner Fachhochschule (BFH)

Career Day 2023: Vernetzungsplattform neu im SIPBB

Am Career Day 2023 der Berner Fachhochschule (BFH) treffen Studierende des Departements Technik und Informatik am 9. Mai im Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB) auf 76 innovative Unternehmen aus der ganzen Schweiz. Die Veranstaltung stärkt den Kontakt zwischen der BFH und der Wirtschaft und bietet den jungen Absolvent*innen Unterstützung bei ihrer Karriereplanung.

Sehr geehrte Medienschaffende

Qualifizierte Arbeitskräfte sind nach wie vor gefragt und nicht einfach zu finden, namentlich in den Bereichen Technik und Informatik. Der BFH-Career Day bietet sowohl den teilnehmenden Firmen als auch den Abgänger*innen technischer Studienrichtungen eine einmalige Chance zum persönlichen und unkomplizierten Austausch.

Nicht weniger als 76 Unternehmen aus der ganzen Schweiz werden am Dienstag,

9. Mai 2023 ihren Weg nach Biel finden und sich zum ersten Mal in den Räumlichkeiten der Berner Fachhochschule im SIPBB an Ausstellungsständen präsentieren. Sie vermitteln den angehenden Fachkräften einen Einblick in die beruflichen Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten und stellen sich als attraktive Arbeitgeber vor.

Bereits zum zweiten Mal stellt die BFH den Firmen und Student*innen die innovative Matchmaking-Plattform talentefinder zur Verfügung. Diese funktioniert im Grunde wie eine Dating-App, auf welcher sich Firmen sowohl digital als auch vor Ort mit der zukünftigen Fachkraft austauschen können. Diese Kombination zwischen der innovativen Matchmaking-Plattform talentefinder sowie der Ausstellung vor Ort in Biel hat sich im vergangenen Jahr bewährt.

Des Weiteren bietet die Beratungsstelle der Berner Hochschulen den Student*innen im Rahmen des Career Day Unterstützung bei ihrer Karriereplanung: Sie profitieren von individuellen Beratungen und können ihre Lebensläufe derweil durch anwesende Fachpersonen einzelner Unternehmen kostenlos beurteilen lassen.

An wen richtet sich der Career Day?

Das Angebot der Firmen richtet sich an alle Studierenden der 7 Bachelor-Studiengänge Automobil- und Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik- und Informationstechnologie, Informatik, Maschinentechnik, Medizininformatik, Mikro- und Medizintechnik (neu Mechatronik und Systemtechnik) sowie Wirtschaftsingenieurwesen. Ebenfalls willkommen sind Student*innen der Masterstudiengänge «Master of Science in Engineering MSE», «Master of Science in Biomedical Engineering BME», «Master of Science in Precision Engineering» sowie Alumni*ae.

Weiterführende Informationen finden Sie unter:

bfh.ch/de/aktuell/veranstaltungen/career-day/

Termin

Dienstag, 9. Mai 2023 13.00 - 17.00 Uhr

Switzerland Innovation Park Biel/Bienne, Aarbergstrasse 46, 2503 Biel

Kontakt

Beatrice Saurer, Kommunikation AHB/TI, Berner Fachhochschule,

beatrice.saurer@bfh.ch, +41 32 321 62 33

Berner Fachhochschule Mediendienst TI ________________________________ Seevorstadt 103b, CH 2502 Biel mediendienst.ti@bfh.ch bfh.ch/ti

