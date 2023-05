Berner Fachhochschule (BFH)

Departement Soziale Arbeit diplomiert 89 Personen

An der Feier vom 28. April 2023 hat die BFH 83 Personen für ihren Abschluss des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit gewürdigt. Sie sind nun berechtigt, den Titel «Bachelor of Science BFH in Sozialer Arbeit» zu tragen. Das Master-Diplom und damit den Titel «Master of Science BFH in Sozialer Arbeit» erlangten 6 Personen.

Certificate of Global Competence

Im Rahmen der Diplomfeier wurde auch das " Certificate of Global Competence" übergeben. Mit diesem BFH-Zusatzzertifikat haben sich die Absolvent*innen im Rahmen ihres ordentlichen Studiums zusätzliche Kompetenzen in den Bereichen der Inter- und Transkulturalität angeeignet. Dieses haben folgende Personen absolviert: Nora Bohren, Leonie Noemi Frauenfelder, Larissa Masaad, Sara Natacha Mondgenast, Vanessa Janine Spahr, Aline Weibel, Selina Witschard.

Edition Soziothek

Die Diplomand*innen haben in ihren Abschlussarbeiten erneut interessante Themen behandelt. Im Verlag Edition Soziothek können ausgewählte aktuelle und ältere Arbeiten auch als PDF-Dokumente heruntergeladen werden.

