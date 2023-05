Berner Fachhochschule (BFH)

Früh übt sich – mit Robotern auf Mission gegen den Fachkräftemangel

Am 6. Mai 2023 findet ein anspruchsvoller und aufregender Robotik-Wettbewerb im Rahmen der World Robot Olympiad (WRO) in Burgdorf statt. Die Berner Fachhochschule BFH führt einen der 10 Regionalwettbewerbe in der Kategorie RoboMission ab 8 Jahren durch.

Über 70'000 Kinder und Jugendliche aus über 90 Ländern nehmen weltweit an der WRO teil und verbessern dabei ihre Fähigkeiten in Informatik, Teamwork und Problemlösung. Der Wettbewerb bietet den Teilnehmenden nicht nur eine spannende Herausforderung, sondern auch viel Spass und die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf internationalem Parkett zu zeigen.

Nachwuchs für Technik begeistern

In der Schweiz besteht ein anhaltender Fachkräftebedarf in verschiedenen Branchen, insbesondere die Ingenieur- und Informatikbranche sind davon betroffen. «In Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, dass die Nachwuchsförderung bereits früh angesetzt wird. Mit diesem Wettbewerb setzen wir uns dafür ein, Kinder und Jugendliche in einem frühen Alter für solche Themen zu begeistern», so Prof. Martin Kucera, Leiter Elektrotechnik und Informationstechnologie.

Termin – Wettbewerb RoboMission:

Samstag, 6. Mai 2023, 07.45 - 18.15 Uhr

Berner Fachhochschule Technik und Informatik, Jlcoweg 1, 3400 Burgdorf

Falls Sie interessiert sind, uns vor Ort zu besuchen, melden Sie sich vorgängig bitte bei uns unter mediendienst.ti@bfh.ch an.

Weitere Informationen

Zur Veranstaltungsseite: bfh.ch/ti/wro

Elektrotechnik und Informationstechnologie an der Berner Fachhochschule

Der Bachelor of Science in Elektrotechnik und Informationstechnologie verbindet Informations- und Kommunikationstechnologien, Mikroelektronik und elektrische Energietechnik und bereitet auf zukunftsweisende Jobs vor. Das Studium vermittelt ein breites Grundlagenwissen und deckt wirtschaftliche Aspekte ab. Mit fünf unterschiedlichen Vertiefungsrichtungen bietet der Studiengang eine grosse Auswahl an Spezialisierungsgebieten.

Ausführliche Informationen zum Bachelor-Studium, den Zulassungsbedingungen und den Berufsperspektiven bietet die Webseite der BFH unter bfh.ch/elektro.

Über die WRO 2023

Die Organisator*innen legen Wert darauf, dass die Aufgaben in einem aktuellen Kontext stehen. Die Wahl des diesjährigen Mottos steht in Verbindung zum Weltfinale, welches dieses Jahr in Panama stattfindet. Passend zu seiner geographischen Bedeutung lautet das Thema «Connecting the World». Die Wettbewerbsaufgaben werden sich auf Wasserstraßen und andere Kommunikationswege konzentrieren.

Diejenigen, die am 6. Mai mit ihren Robotern überzeugen können, qualifizieren sich für das grosse Schweizer Finale am 24. Juni 2023 in Hausen. Hier wird zusätzlich die Afternoon-Challenge durchgeführt, wobei die Teams eine komplett neue Aufgabe mit den bekannten Gegenständen lösen müssen.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: wro.swiss

