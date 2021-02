Egmont Ehapa Media GmbH

Jetzt geht das Reisen wieder los!

Berlin (ots)

Sicher und sorgenlos einmal um den ganzen Globus reisen: Das bietet ab dem 11. Februar die neue Sonderreihe des Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) "Weltreise". Der Anfang wird in Europa gemacht. Die Weltenbummler Donald Duck und seine drei Neffen machen unter anderem Station in Deutschland, der Schweiz, Norwegen und Italien. Ihre Abenteuerlust hält nichts und niemand auf. Auch Micky Maus erlebt mit seiner Herzensdame Minnie Maus spannende Urlaubstage. Angefangen bei einer kulinarischen Reise durch die Schweiz, getoppt von einer Begegnung mit Erzfeind Plattnase in London und gekrönt von einem kaiserlichen Krimi in Frankreich!

Editorial Director Marko Andric verrät weitere Ziele: "Die Reiselust unserer Ducks und Mäuse ist grenzenlos und nicht auf Europa beschränkt. Deshalb gehören auch Nordamerika, Afrika, Ozeanien, Südamerika und Asien zur Reiseroute unserer Entenhausener. Getrieben werden sie nicht nur durch den Wunsch nach Entspannung, sondern auch von Abenteuerlust. So wird zum Beispiel die Reiseleidenschaft von Donald Duck mit einer Schatzsuche veredelt und besonders spannend wird es, wenn Micky Maus auf seinen Reisen diverse Verbrechen aufdeckt. Wenn wir schon aktuell nicht um die Welt reisen können, dann nehmen uns die Entenhausener gerne mit auf ihre Abenteuer. Gemütlich und sicher vom eigenen Sofa aus."

Im ersten Band erwarten die Leser 14 abenteuerliche Geschichten kompakt auf mehr als 300 Seiten:

- Der mysteriöse Mommentaler

- Reise durch Europa

- Jagd durch Berlin

- Das Geheimnis der Schachfiguren

- Das kaiserliche Biskuit

- Weltenbummler unterwegs: Paris

- Der Schiefe Turm von Pisa

- Urlaub auf Schloss Wahnstein

- Mit Indiana Goof auf Reisen: Dick aufgetragen!

- Der Krake im Fjord

- Seeluft: Ein Tag am Meer

- Das Geheimnis von Sparta

- Weltenbummler unterwegs: Gipfelstürmer

- Der zauberblaue Stein - Teil eins bis vier

Der erste Band der LTB Reihe Weltreise (12,00 Euro) ist ab dem 11.02.2021 im Handel und auch Online im Egmont Shop (www.egmont-shop.de) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de

