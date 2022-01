Gruner+Jahr, Gala

Der "Bergdoktor" gibt Wohlfühl-Tipps zum Abnehmen

Mit dem Verzicht auf Zucker hält "Bergdoktor"-Serienstar Hans Sigl, 52, seit zwei Jahren sein Gewicht: Rund 20 Kilo hatte er abgenommen. "Ich habe den Zucker komplett gestrichen und ihn irgendwann vergessen", sagt der Schauspieler im GALA-Interview (Heft 02/2022, ab morgen im Handel). "Zucker ist eine Droge. Wenn man davon loskommt, ist das ein tolles Gefühl, weil man viel mehr Power hat." Gleichzeitig habe er jedoch gelernt, "lustvoll ,Ja' dazu zu sagen. Aber nur manchmal - das ist der Trick. Heute bin ich nicht mehr so streng. Ich esse mal was Süßes, greife aber auch zu Kohlrabi. Und man sollte sich in Stress-Situationen nicht mit Schokolade umgeben, sondern Gemüsesticks auf dem Schreibtisch deponieren." Perfekt in shape ist der "Bergdoktor" jetzt wieder im ZDF zu sehen, am 13. Januar mit einem Winterspecial und ab 20. Januar mit Staffel 15.

