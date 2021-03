IDnow

IDnow erwirbt identity Trust Management AG, einen führenden deutschen Anbieter für Identitätsprüfung

München und Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

IDnow, ein führender Anbieter für Identity Verification-as-a-Service Lösungen gibt heute die Übernahme der identity Trust Management AG, einem führenden internationalen Anbieter für on-und offline Verifizierung aus Deutschland bekannt. Dies ist IDnow's zweite Akquisition in den letzten sechs Monaten und stellt einen wichtigen Meilenstein auf IDnow's Weg zur einer der führenden Identitätsplattformen in Europa dar.

Die identity Trust Management AG hat sich in den letzten zehn Jahren als einer der Hauptakteure im deutschen Identitätsmarkt etabliert und hat besonders in der Telekommunikations- und Versicherungsbranche eine starke Reputation. Der Zusammenschluss wird das Portfolio an Verifikationsmethoden, die über die IDnow-Plattform angeboten werden, weiter ausbauen und das kombinierte Produktportfolio wird eines der umfangreichsten Angebote an Identitätsüberprüfungsmethoden im europäischen Markt werden. Es wird von automatisierten bis zu von Agenten unterstützten Verfahren reichen und sowohl reine Online- aber auch Point-of-Sale-Lösungen anbieten. All diese Methoden werden über die neue, zusammengeführte IDnow-Plattform zur Verfügung gestellt werden.

In den letzten Jahren wurde der Erfolg von IDnow durch starkes organisches Wachstum und eine steigende Nachfrage nach digitalen Lösungen im Markt vorangetrieben. Die Übernahme der identity Trust Management AG ermöglicht es IDnow, in neue Branchen zu expandieren und seine Dienstleistungen einer breiteren Kundenbasis in Deutschland und darüber hinaus anzubieten.

"Die identity Trust Management AG hat ein beeindruckendes Unternehmen aufgebaut, sowohl in Bezug auf das Produktportfolio als auch auf die Kundenbeziehungen", sagt Andreas Bodczek, CEO bei IDnow. "Wir kennen das Führungsteam seit Jahren und haben eine Partnerschaft aufgebaut, die auf tiefer Loyalität und gegenseitigem Verständnis beruht. Wir freuen uns, das talentierte Team der identity Trust Management AG in der IDnow-Familie willkommen zu heißen und die Stärken beider Unternehmen zu kombinieren, um eine gemeinsame branchenführende Marke zu schaffen."

"Diese Zusammenführung vereint die Stärke der innovativen Technologie von IDnow mit den vielfältigen Angeboten der identity Trust Management AG, um eine differenzierte Plattform zur Identitätsüberprüfung zu schaffen", sagt Uwe Stelzig, CEO der identity Trust Management AG. "Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um unsere gemeinsame Vision zu verwirklichen und unseren Kunden eine innovative Lösung zur Identitätsüberprüfung aus einer Hand zu bieten."

IDnow wird den Standort der identity Trust Management AG in Düsseldorf sowie deren Mitarbeiter übernehmen.

Über IDnow

IDnow ist eine führende Identitätsverifizierungsplattform in Europa mit der Vision, die vernetzte Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Die IDnow-Plattform bietet ein breites Portfolio an Lösungen zur Identitätsverifizierung, von automatisiert bis menschlich unterstützt, von rein online bis zum Point-of-Sale - jede davon optimiert für Konversionsraten und Sicherheit.

Das Unternehmen hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich und wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt, darunter Corsair Capital und Seventure Partners. Das Portfolio von über 300 internationalen Kunden umfasst eine Vielzahl von Branchen, darunter führende internationale Unternehmen wie Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt und Munich Re sowie digitale Champions wie N26, Solarisbank, wefox und Tier mobility.

Über identity Trust Management AG

identity Trust Management AG ist ein internationaler Anbieter von digitalen und Offline-Identifikationslösungen und ein führender Technologie- und Softwareanbieter von zertifizierten Identifikationsprozessen für natürliche und juristische Personen. identity Trust Management AG bietet eIDAS-konforme, zertifizierte und datenschutzkonforme KYC-Prozesse für alle Branchen.

identity TM bietet Identifikation und eIDAS-konforme QES-Dienstleistungen auf Basis von Full Service und Software as a Service. Zu den Kunden der identity Trust Management AG zählen Marktführer wie die Deutsche Telekom, 1&1, WEB.DE, GMX, OTTO, R+V, HUK, CosmosDirekt, BMW, SWK Bank, VW, Audi, Bundesdruckerei und Telefonica.

