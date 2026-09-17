SRG SSR

Les Swiss Satellite Radios changent de mains

Berne (ots)

A l'issue d'une procédure de sélection ouverte et rigoureuse, la SSR a trouvé deux nouveaux propriétaires pour les Swiss Satellite Radios: CH Media rachète Radio Swiss Pop, quand Digris AG poursuit l'exploitation de Radio Swiss Classic et Radio Swiss Jazz. Les deux acquéreurs se sont engagés à maintenir l'orientation musicale et thématique des stations pendant au moins deux ans.

La SSR met actuellement en oeuvre son projet de transformation "Enavant SRG SSR" et devient ainsi plus numérique, plus agile et plus efficace. Dans le même temps, elle se réorganise face à l'évolution du contexte financier et réagit notamment à la baisse de la redevance média décidée par le Conseil fédéral (voir le communiqué de presse du 14 septembre 2026). Dans le cadre de cette réorientation, l'entreprise réexamine également sa stratégie d'offre. C'est dans ce contexte qu'elle a décidé de vendre les Swiss Satellite Radios. Ces stations peuvent également être exploitées par des groupes média privés et, en tant que vecteurs exclusivement musicaux, elles ne relèvent pas de la mission de la SSR telle que définie dans la Concession.

A l'issue d'une procédure de sélection ouverte et rigoureuse, la SSR a trouvé deux acquéreurs appropriés pour les Swiss Satellite Radios: CH Media reprendra Radio Swiss Pop à partir de janvier 2027, quand Digris AG exploitera les stations Radio Swiss Classic et Swiss Jazz à partir de juillet 2027. Le Conseil d'administration de la SSR a approuvé cette vente le 16 septembre 2026. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de vente.

Une continuité garantie pour le public

Au cours du processus de vente, la SSR s'est engagée à ce que les stations musicales, qui ont fait leurs preuves et sont très appréciées du public, conservent leur orientation musicale actuelle et continuent d'être diffusées sans animation et avec un volume publicitaire modéré. La part de musique suisse reste, comme auparavant, d'au moins 50 %. De plus, la diffusion via le DAB+, les plateformes tierces et de streaming ainsi que par l'intermédiaire des câblo-opérateurs est assurée.

Les conditions de vente définies par la SSR s'appliquent pendant deux ans. A l'expiration de ce délai, les nouveaux propriétaires décideront de manière autonome de la programmation future ainsi que de la diffusion et de la commercialisation de leurs programmes.

La SSR continue de soutenir la musique suisse

La vente des stations musicales ne change en rien l'engagement de la SSR en faveur de la musique suisse. A travers la Charte de la musique suisse, l'entreprise média reste tenue de promouvoir la musique et les artistes suisses dans ses programmes, et de continuer à accorder une place appropriée à la musique suisse dans ses offres.

Les acquéreurs:

CH Media

CH Media compte parmi les plus grands groupes média privés de Suisse, et regroupe des offres de premier plan dans les domaines de la radio, de la télévision, de la presse écrite et du numérique. En tant que plus grand groupe radiophonique privé du pays, l'entreprise dispose d'une longue expérience ainsi que de structures bien établies pour l'exploitation et la diffusion de programmes musicaux.

Contact: kommunikation@chmedia.ch, +41 58 200 50 10

Digris AG

Digris exploite des réseaux DAB+ en Suisse, en France et en Grande-Bretagne. Plus de 50 % des stations de radio DAB suisses sont diffusées par Digris qui, depuis 2011, exploite également la radio open broadcast.

Contact: Thomas Gilgen (thomas.gilgen@digris.ch), +41 44 552 48 56