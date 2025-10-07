Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

TCS Camping tire un bilan ensoleillé de la saison

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Vernier/Ostermundigen (ots)

Les vacances en camping restent très populaires en Suisse. Les établissements du TCS ont enregistré en 2025, avec environ 900'000 nuitées, une demande toujours très soutenue. Les quelque 28'700 membres Camping représentent un nouveau record.

Les vacances en camping ne sont plus une tendance passagère - elles font désormais partie intégrante de la culture touristique suisse. L'année 2025 a été exemplaire pour TCS Camping : après une avant-saison solide a suivi un été riche en réservations, et les belles semaines d'automne ont permis de maintenir un taux de fréquentation élevé jusqu'à fin septembre. Même la période pluvieuse de juillet n'a pas découragé les campeurs. TCS Camping enregistre, comme l'année précédente, environ 900'000 nuitées, et ce malgré la disparition du grand camping de Gampelen.

Origine des hôtes en légère évolution

La majorité des clients provient toujours de Suisse, avec une part de 69 %. Il y a deux ans, cette proportion atteignait toutefois encore 75 %. En conséquence, la part des visiteurs étrangers est en augmentation, notamment grâce à la possibilité de réserver via le portail international Pincamp. Environ 13 % des hôtes viennent d'Allemagne, 5 % des Pays-Bas, suivis par la France et le Royaume-Uni. Les adhésions de membres Camping continuent également d'évoluer positivement : TCS Camping compte désormais quelque 28'700 membres, soit une hausse de près de 4 % par rapport à l'année précédente.

Extension à La Tène, prolongation à Horw

Des investissements visant à moderniser les campings sont prévus pour 2026 sur différents sites. La première étape du développement du camping La Tène, au bord du lac de Neuchâtel, est programmée pour cet hiver. Dès le printemps 2026, environ 100 emplacements pour touristes et hôtes saisonniers seront disponibles. La deuxième étape se réalisera sur l'île en face, avec comme pièce maîtresse un " Glamping Village " comprenant bungalows et tentes-lodges dans un style palafitte moderne.

Bonne nouvelle également : le populaire camping de Horw, sur les rives du lac des Quatre-Cantons, pourra continuer ses activités au moins jusqu'à fin 2029 grâce à une prolongation contractuelle.

Pour la majorité des campings TCS, la saison s'achève à la mi-octobre. Les sites de Flims, Lugano-Muzzano, Olivone, Samedan, Sion et Soleure resteront toutefois ouverts durant l'hiver.