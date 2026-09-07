SRG SSR

Die SRG geht erneut auf Tour durch die Schweiz

Bern (ots)

Die SRG geht diesen Herbst erneut auf Tour und sucht in allen Sprachregionen der Schweiz das Gespräch mit dem Publikum. Bei insgesamt 16 Anlässen in Dorfbeizen, Vereinslokalen oder Schulgebäuden tauschen sich bekannte Persönlichkeiten aus Radio und Fernsehen mit der Bevölkerung zum Thema "Digitale SRG" aus.

Die Digitalisierung und künstliche Intelligenz haben in jüngster Vergangenheit tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft verursacht. Damit haben sich auch der Zugang zu Informationen, die Schweizer Medienlandschaft und die journalistische Arbeit verändert. Mit dem Thema "Digitale SRG" nimmt die diesjährige "Rede-mit-Tour" die aktuellen Entwicklungen auf und lädt auch junge Menschen zur Diskussion ein. Wie werden Medieninhalte in Zukunft konsumiert? Und welche Erwartungen hat das Publikum an den Service public der Zukunft?

Begleitend wurde bereits Anfang August eine Online-Umfrage zum Thema "Digitale SRG" lanciert, welche unter anderem das Ziel hat, Erwartungen und Einstellungen des Publikums zum Auftrag der SRG abzuholen. Die Ergebnisse der Umfrage dienen unter anderem als Diskussionsgrundlage bei den einzelnen Anlässen.

Zwischenstopps in allen Sprachregionen

"Gerade in Zeiten von KI und beschleunigter Digitalisierung reicht guten Journalismus machen alleine nicht mehr aus", sagt SRG-Generaldirektorin Susanne Wille. "Wir müssen unsere Arbeit erklären und im permanenten Dialog mit der Bevölkerung bleiben, auch um zu verstehen, was die Menschen von der SRG erwarten."

Auf der "Rede-mit-Tour" macht die SRG in allen Sprachregionen halt. Geplant sind zehn Events in der Deutschschweiz, vier in der Romandie und je ein Anlass im Tessin und der Rätoromanischen Schweiz. Das Publikum erhält an den Anlässen Einblicke in die journalistische Arbeit bei der SRG und hat die Gelegenheit, sich neben Generaldirektorin Susanne Wille mit bekannten Persönlichkeiten von SRF, RTS, RSI und RTR auszutauschen. Erste Station wird am 8. Oktober in Henniez (VD) sein, wo Viviane Gabriel und Stéphane Gabioud von RTS den Anfang der Tour machen.

Der Austausch zwischen Publikum und Medienschaffenden in lockerer Atmosphäre steht jeweils im Zentrum der Anlässe. Teilnehmenden können Fragen stellen, Kritik äussern, Erwartungen formulieren und ihre Anliegen einbringen. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung liefern dabei wichtige Impulse für die Erfüllung des Auftrags der SRG und die Weiterentwicklung ihrer digitalen Angebote.

Austausch Teil des Auftrags

Die Eventserie "Rede mit" reiht sich in die Dialogformate ein, welche die SRG als Teil ihres öffentlichen Auftrags regelmässig durchführt. Ziel ist es, den Austausch mit der Bevölkerung zu fördern. Nach den Dialogen zu den Erwartungen junger Menschen (2022/2023), zur Kultur (2023/2024) und zum Zusammenhalt (2025) steht heuer nun die Digitalisierung im Zentrum. Die Veranstaltungen der diesjährigen "Rede-mit-Tour" entstehen in Zusammenarbeit mit dem Verein SRG SSR und seinen vier Regionalgesellschaften.

Die Übersicht über alle geplanten Anlässe finden Sie hier: https://publicvalue.srgssr.ch/dialog-digital/

Medienvertreter:innen sind an den Anlässen herzlich willkommen. Anmeldungen nehmen wir gerne via E-Mail an media@srgssr.ch entgegen.