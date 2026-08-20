SRG SSR

Jean-Michel Cina tritt als Präsident der SRG zurück

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Bern (ots)

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

SRG-Präsident Jean-Michel Cina hat den Verwaltungsrat darüber informiert, sein Amt nach bald zehn Jahren zur Verfügung zu stellen. Der Zeitpunkt für den Wechsel wurde bewusst gewählt: Das wichtigste strategische Projekt des Unternehmens "Enavant" ist erfolgreich aufgegleist und tritt nun in die Umsetzungsphase ein. Zudem sind die strategisch wichtigen Führungspositionen besetzt und die neue Geschäftsleitung hat ihre Arbeit bereits im April aufgenommen. Damit ist auch der geeignete Zeitpunkt gekommen, das Verwaltungsratspräsidium der SRG in neue Hände zu legen.

Während seiner zehnjährigen Amtszeit hat Jean-Michel Cina als Vorsitzender des Verwaltungsrats, der auch Vereinsvorstand ist, das Unternehmen und die Trägerschaft erfolgreich durch anspruchsvolle und teilweise turbulente Zeiten geführt. Unter seiner Führung wurde die strategische Transformation des Unternehmens vorbereitet und entscheidend vorangetrieben. In seine Amtszeit fallen auch zwei eidgenössische Volksabstimmungen, in denen das Schweizer Stimmvolk über die Zukunft der SRG entschied. Im Jahr 2018 wurde die No-Billag-Initiative mit rund 72 Prozent Nein-Stimmen wuchtig abgelehnt. Ebenfalls sehr deutlich wurde im Frühling 2026 die sogenannte "Halbierungsinitiative" mit rund 62 Prozent abgelehnt. Jean-Michel Cina hat sich bei beiden Initiativen stark engagiert und die SRG an vorderster Front verteidigt.

Im Rahmen der Vereinsführung wurde die Strategie der Trägerschaft grundlegend neu ausgerichtet. Zudem wurde auf die Initiative von Jean-Michel Cina hin ein Wirkungsmodell entwickelt und etabliert, welches die gesellschaftliche und unternehmerische Wirkung des Vereins systematisch überprüft, sichtbar macht und weiterentwickelt.

Als Verwaltungsratspräsident setzte sich Jean-Michel Cina stets mit grossem Engagement für eine zukunftsfähige SRG und einen starken Medienplatz Schweiz ein. Dazu gehört insbesondere das strategische Projekt "Enavant", welches das Medienhaus SRG grundlegend verändert und auf die künftigen Herausforderungen ausrichtet.

Die Nachfolge von Jean-Michel Cina wird durch einen ausserordentlichen Personalausschuss des Verwaltungsrats vorbereitet. Ziel ist es, der Delegiertenversammlung im Frühling 2027 eine geeignete Nachfolge als Präsidentin oder Präsident zur Wahl vorzuschlagen.

Bis zum Amtsantritt seiner Nachfolge wird Jean-Michel Cina seine Verantwortung als Präsident des Vereins und Vorsitzender des Verwaltungsrats weiterhin vollumfänglich wahrnehmen und seine Aufgaben mit allen Rechten und Pflichten ausüben.