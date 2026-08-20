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Songeinreichung für den "Eurovision Song Contest" 2027

Bern (ots)

Ab heute, 20. August 2026, können interessierte Künstlerinnen und Künstler Songs für die Schweizer Teilnahme am "Eurovision Song Contest" 2027 einreichen. Die Anmeldefrist endet am 7. September 2026.

Im Mai 2027 wird der 71. "Eurovision Song Contest" in Burgas, Bulgarien, ausgetragen. Die SRG hält an ihrem offenen Einreichungsverfahren fest: Das Zeitfenster für die Einreichung von Bewerbungen auf der Plattform eurovision-submission.ch ist offen vom 20. August 2026, 10 Uhr, bis am 7. September 2026, 23 Uhr.

Die SRG setzt dabei auf den in den letzten Jahren erfolgreichen internen Selektionsprozess, der gezielt weiterentwickelt wurde. Dieser kombiniert die Einschätzungen einer nationalen und internationalen Expertenjury mit einer internationalen ESC-Fan-Jury. Zudem ist mit Lasse Nymann ein neuer musikalischer Leiter der Schweizer ESC-Delegation für die erweiterte Artist- und Songsuche verantwortlich.

"Veronica Fusaro, Zoë Më, Nemo, Gjon's Tears - so unterschiedlich diese Künstler:innen sind, eines eint sie: Sie sind mit ihrer eigenen künstlerischen Handschrift auf die ESC-Bühne gegangen. Genau das wollen wir auch 2027: Der ESC ist die grösste Plattform für Popmusik weltweit - und wir nutzen sie, um Schweizer Musik in die Welt zu tragen und gleichzeitig national gehört zu werden. Unsere Haltung dabei ist einfach: Be yourself - maximized for Eurovision", sagt Yves Schifferle, Head of Delegation Schweiz.

ESC-Reglement

Pressekontakt:

Medienstelle SRG SSR
Nik Leuenberger
media@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21

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