Greentube

StarGames und Borussia Dortmund verlängern Partnerschaft bis 2029

Bild-Infos

Download

Wien/Dortmund (ots)

Der führende deutsche Online-Glücksspielanbieter und der BVB setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort.

StarGames und Borussia Dortmund haben ihre seit dem Sommer 2024 bestehende Partnerschaft vorzeitig bis 2029 verlängert. Ein bedeutender Schritt in der kontinuierlichen Entwicklung dieser Kooperation.

StarGames bleibt als Premium Partner bei sämtlichen Bundesliga-Heimspielen von Borussia Dortmund im SIGNAL IDUNA PARK präsent – u. a. auf den LED-TV-Banden, im Stadion-TV sowie auf diversen digitalen Werbeflächen. Außerdem profitiert StarGames als Presenter der „Fakten zum Spiel“ weiterhin von der großen Social-Media-Reichweite der Schwarzgelben.

Als neues Aktivierungsrecht kommt künftig eine verstärkte Sichtbarkeit während der Nachspielzeit der 1. Halbzeit hinzu – eine exklusive Erweiterung, mit der die Markenwahrnehmung der StarGames-Brand im Stadion weiter ausgebaut werden soll.

Auch für die kommenden Saisons sind zudem gemeinsame Promotion-Aktivitäten, Content-Produktionen und Ticketverlosungen geplant, die bereits während der bisherigen Partnerschaft erfolgreich umgesetzt werden konnten. Ob bei der Fairplay-Challenge „Star vs Games“, dem exklusiven VIP-Erlebnis für Gewinner:innen beim Bundesliga-Topspiel gegen Leipzig oder dem gemeinsamen Auftritt mit BVB-Legende Jörg Heinrich beim ADAC Truck-Grand-Prix: StarGames und Borussia Dortmund stehen Seite an Seite.

László Pados, Brand Manager von StarGames:

„Das erste Jahr unserer Partnerschaft mit dem BVB hat eindrucksvoll gezeigt, wie stark gemeinsame Werte verbinden – und wie viel Potenzial in dieser Zusammenarbeit steckt. Nicht nur die Farben von StarGames passen perfekt zu Schwarzgelb, sondern auch unsere Haltung zu Fairplay, Fan-Nähe und Entertainment. Wir freuen uns darauf, diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen und gemeinsam noch viele spannende Projekte für die Fans auf die Beine zu stellen.“

Benedikt Scholz, Direktor Internationalisierung & Commercial Partnerships von Borussia Dortmund:

„Wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft mit StarGames fortzusetzen. Die Verlängerung ist ein starkes Zeichen der Professionalität und Verlässlichkeit, die unsere Zusammenarbeit auszeichnet.“

Über StarGames: StarGames ist seit 2018 Teil der Greentube-Gruppe und ein führender Anbieter von Premium-Entertainment mit jahrelanger Erfahrung im Online-Glücksspiel. Neben klassischen und neuen Slot-Games aus dem NOVOLINE™-Portfolio wie Book of Ra™ deluxe, Lucky Lady's Charm™ deluxe oder Sizzling Hot™ deluxe können Spieler:innen auf der StarGames-Website auch populäre Spieletitel international bekannter Game-Studios genießen. StarGames steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL).

StarGames. Jetzt mal ehrlich.