SRG SSR

Langjährige Partnerschaft zwischen SRG und Locarno Film Festival

Bern (ots)

Die SRG ist auch 2026 mit mehreren Koproduktionen, Premieren und Veranstaltungen am Locarno Film Festival präsent. Mit Produktionen wie "Der Engelmacher", "Frank and Louis" und "O Jacaré" sowie einer kuratierten Play-Suisse-Collection unterstreicht die SRG ihr Engagement für das Schweizer Filmschaffen. Gleichzeitig zeigt sie mit ihrem Wirken über die Sprachregionen hinweg und ihrer langjährigen Partnerschaft mit dem Festival, wie vielfältig und lebendig künstlerisches Schaffen in der Schweiz ist.

Das Locarno Film Festival und die SRG pflegen seit 1997 eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit. Als Service-public-Unternehmen mit einer starken Zusammenarbeit über die Sprachregionen hinweg trägt die SRG dazu bei, die kulturelle Vielfalt und das künstlerische Schaffen der Schweiz sichtbar zu machen - und auch über die Landesgrenzen hinaus in die Welt zu tragen.

Die SRG unterstützt im Rahmen der Partnerschaft den Wettbewerb "Die Leoparden von morgen" (Pardi di Domani) mit dem "Pardino d'Oro SRG SSR for the Best Swiss Short Film" und dem "Pardino d'argento SRG SSR for the National Competition".

SRG-Koproduktionen und Premieren in Locarno

Mit "Der Engelmacher" von Marina Klauser ist erstmals eine SRG-Dok-Serie im Programm Fuori Concorso vertreten. Die Serie beleuchtet einen historischen Kriminalfall und steht für die wachsende Bedeutung dokumentarischer Serienformate im Schweizer Filmschaffen. Ebenfalls in diesem Programmteil wird die RTS-Koproduktion "Ah que le bonheur est proche", eine Hommage an den Schweizer Schauspieler Jean-Luc Bideau, als Vor-Premiere präsentiert. "Frank and Louis" von Petra Volpe feiert nach der Standing Ovation am Sundance Film Festival seine europäische Premiere auf der Piazza Grande. Das berührende Drama gehört zu den meistbeachteten Schweizer Produktionen des Jahres. Im Concorso internazionale läuft "O Jacaré" von Basil da Cunha, ein intensives Porträt urbaner Lebenswelten und ein weiterer Beleg für die Vielfalt des Schweizer Autorenfilms.

SRG-Veranstaltungen und Begegnungen im Rahmen des Festivals

Auch in diesem Jahr lädt die SRG zu verschiedenen Anlässen ein, die den Austausch mit der Filmbranche und dem Festivalpublikum fördern.

Die SRG ist erneut Creative Partnerin des BaseCamp, das jungen Filmschaffenden Raum für Austausch und Experimente bietet. Die Partnerschaft stärkt den Dialog mit einer jungen, filmaffinen Zielgruppe.

Am Freitag, 7. August, findet von 16.00 bis 18.00 Uhr im Castello Visconteo der Aperitivo della SRG SSR statt - ein Treffpunkt für Filmschaffende, Partnerinnen und Partner sowie Vertreterinnen und Vertreter der Branche. Direkt im Anschluss beginnt ab 18.30 Uhr, ebenfalls im Castello Visconteo, Play Friday: Una serata tra partner creativi, ein Abend im Zeichen von Austausch, Vernetzung und kreativer Zusammenarbeit.

Am Samstag, 8. August, lädt RTS zum Petit déjeuner RTS, einem morgendlichen Austauschformat mit Gästen aus der Schweizer Film- und Medienlandschaft. Ebenfalls am Samstag findet ab 22.30 Uhr die Notte Svizzera statt - ein Anlass des Festivals in Zusammenarbeit mit den regionalen Filmförderungen und der SRG. Die Veranstaltung in der Magistrale - Piazza S. Francesco feiert das Schweizer Filmschaffen und bringt Publikum, Filmschaffende und Partnerorganisationen zusammen.

Zudem wird die SRG vom 5. bis 9. August in der "Rotonda by la Mobiliare" mit einem RSI-Stand vertreten sein, an dem verschiedene Aktivitäten für das Publikum angeboten werden.

Play Suisse Collection zum Filmfestival Locarno

Anlässlich des Filmfestivals von Locarno stellt Play Suisse ab dem 30. August eine kuratierte Sonderauswahl von 16 Filmen aus verschiedenen Festivalausgaben bereit. Die Collection lädt dazu ein, prägende Werke der jüngeren Schweizer Filmszene neu zu entdecken.

Zu den Highlights gehören:

"Mary Anning" von Marcel Barelli (Kids Award 2025)

"O Rio de Janeiro continua lindo" von Felipe Casanova (Pardino d'Oro SRG SSR for the Best Swiss Short Film 2025)

"The Deal" von Jean-Stéphane Bron (Premiere Fuori Concorso Locarno 2025)

Die Collection ist kostenlos auf der SRG-Streamingplattform verfügbar und richtet sich an alle, die das Festivalflair über die Piazza hinaus erleben möchten.