Severine Schori-Vogt wird neue Leiterin Human Resources SRG

Bern (ots)

Der Verwaltungsrat SRG hat Severine Schori-Vogt zur neuen Leiterin Human Resources SRG gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Piero Cereghetti an, der nach über zehn Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand tritt. Severine Schori-Vogt übernimmt die Leitung per 1. Dezember 2025.

Severine Schori-Vogt bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen Positionen in der SRG mit. Seit November 2024 leitet sie die Direktion Entwicklung und Angebot (E&A) interimistisch, nachdem sie seit 2019 als Stabschefin und stellvertretende Direktorin bei E&A tätig war. Angefangen hat die Anwältin ihre SRG-Laufbahn vor zehn Jahren im Rechtsdienst, davor war sie mehrere Jahre bei der Schweizerischen Wettbewerbskommission tätig.

Severine Schori-Vogt ist Mitglied des Verwaltungsrats von SWISS TXT sowie der Mediapulse AG und vertritt die SRG zudem in der Organisation des Swiss Radio Day. Neben ihrer operativen Tätigkeit engagierte sie sich immer wieder für HR-Themen, aber auch als Vorsitzende des Diversity Boards der SRG. Severine Schori-Vogt ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Bern.

Severine Schori-Vogt übernimmt die Leitung per 1. Dezember 2025. Piero Cereghetti, der den Bereich seit 2014 geführt und seit 2021 der erweiterten Geschäftsleitung angehört hat, wird nach der Übergabe noch einige Monate spezielle Projekte für die SRG begleiten. Die Direktion E&A wird im Rahmen des Transformationsprozesses Enavant SRG SSR in die neue Organisationsstruktur der SRG überführt.

Zentrale Funktion im Organisationsprozess

In ihrer neuen Funktion übernimmt Severine Schori-Vogt die Leitung des Bereichs Human Resources in einer für die SRG entscheidenden Phase. Im Rahmen des Transformationsprozesses Enavant werden die regionalen Fachteams des Funktionsbereichs HR künftig SRG-übergreifend einheitlich geführt - eine Aufgabe mit hoher strategischer Bedeutung. "Es ist entscheidend, die Mitarbeitenden im Prozess transparent, fair und verlässlich zu begleiten. Dafür möchte ich mich einsetzen. Ich freue mich sehr darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen und gemeinsam mit den HR-Expert:innen in allen SRG-Einheiten die Transformation und die künftige SRG aktiv zu gestalten", so Schori-Vogt.

Susanne Wille, Generaldirektorin SRG: "Severine Schori-Vogt bringt nicht nur ein tiefes Verständnis für unsere Organisation mit, sondern auch die Fähigkeit, Menschen zu verbinden und Veränderung aktiv zu gestalten. Ihre Führungsstärke, ihre breite Erfahrung und ihr hohes Engagement werden gerade jetzt, wo wir als Unternehmen neue Wege gehen, von besonderer Bedeutung sein. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."