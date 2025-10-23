LIDL Schweiz

Grâce à son partenariat avec l'UEFA jusqu'en 2030, Lidl prolonge son engagement en faveur du football féminin

Weinfelden (ots)

Lidl, l'un des principaux détaillants alimentaires en Suisse et en Europe, annonce la prolongation de son partenariat réussi avec l'UEFA et poursuivra son engagement dans le football féminin en tant que partenaire des compétitions des équipes nationales féminines de l'UEFA jusqu'en 2030. Après le succès phénoménal de l'EURO féminin de l'UEFA 2025 en Suisse, qui a touché plus de 400 millions de fans dans le monde, Lidl est maintenant partenaire de l'EURO féminin de l'UEFA 2029, des éliminatoires européens féminins 2028/29 et de l'UEFA Women's Nations League 2025, 2027 et 2029, renforçant ainsi son engagement en faveur de la santé, de la conscience éclairée et de l'autodétermination par le sport.

Extension de l'engagement de Lidl en faveur du football féminin : 2025-2030

Le partenariat élargi de l'UEFA dans le football féminin comprend les tournois suivants :

- EURO féminin de l'UEFA 2029

- Tournois de qualification européens féminins 2028/29

- UEFA Women's Nations League 2025, 2027 et 2029

Lors de l'EURO féminin de l'UEFA 2029, la très populaire Lidl Kids Team sera de nouveau de la partie et offrira aux enfants une occasion unique : entrer sur le terrain main dans la main avec les stars du football féminin et inspirer ainsi la prochaine génération de sportives et de fans.

Construire sur un succès exceptionnel

La première pierre de ce partenariat élargi a été posée avec les remarquables tournois des deux dernières années. Cette année, l'EURO féminin de l'UEFA 2025 en Suisse a pu consolider ce succès grâce à la présence de Lidl sur les huit sites et stades où se sont déroulés les matchs. Le tournoi a accueilli plus de 650 000 fans dans les stades et a touché plus de 400 millions de téléspectateurs à travers le monde. Dans le cadre de ses activations de marque, Lidl a distribué 250 000 coupes de fruits dans les Fan Zones et à l'extérieur des stades afin de promouvoir un mode de vie sain. C'est également avec fierté que Lidl a mis en place la Lidl Awareness Team - environ 60 collaboratrices et collaborateurs de Lidl qui ont veillé à ce que chaque fan se sente en sécurité et respecté, et qui ont incarné les valeurs de collectif et de diversité.

Au coeur des activités de Lidl pour l'EURO féminin de l'UEFA 2025 se trouvait l'engagement à inspirer les jeunes filles et les jeunes femmes. Le détaillant alimentaire a organisé un Lidl Youth Camp international à Bâle, qui a réuni 100 jeunes filles âgées de 14 à 17 ans et originaires de 18 pays, leur offrant un coaching spécialisé, des ateliers de nutrition et la possibilité de nouer des amitiés durables. En outre, plus de douze tonnes de fruits et légumes frais ont été cultivées dans le " terrain fraîcheur " de Lidl à Rapperswil-Jona en Suisse et offertes aux personnes dans le besoin, ce qui souligne l'engagement de Lidl en faveur d'une alimentation consciente et de la communauté.

Promouvoir l'égalité dans la passion pour le sport

Grâce à ce partenariat, Lidl s'engage à encourager un enthousiasme et un soutien équitables pour le football féminin. En déployant les mêmes efforts de visibilité, d'activation et d'implication des fans que pour le sport masculin, Lidl contribue à ce que le sport féminin reçoive le soutien passionné qu'il mérite.