Deep Tech Nation Switzerland Foundation

Project Switzerland: 20 top imprenditori uniscono le forze per far crescere i futuri leader tecnologici svizzeri

ZURIGO, Svizzera (ots)

Oggi segna il lancio di Project Switzerland, un'iniziativa nazionale nata per consolidare la sovranità tecnologica e la prosperità a lungo termine del Paese, sostenendo la crescita della prossima generazione di leader del mercato globale.

Nonostante la Svizzera sia ai vertici mondiali per capacità d'innovazione, l'iniziativa mira a colmare un divario strategico: la mancanza delle competenze specifiche necessarie per trasformare un successo locale in un gigante globale.

Il progetto mette in contatto 20 tra i più affermati imprenditori svizzeri - inclusi fondatori di "unicorns" e fondatori di diversi startup - con scale-up ad alto potenziale di crescita. Si viene così a creare un ambiente unico dove i fondatori possono confrontarsi direttamente e condividere esperienze strategiche con i propri pari.

"La Svizzera eccelle nell'innovazione tecnologica, ma ci manca un numero sufficiente di operatori esperti nei processi di scalabilità" spiega Bettina Hein, Serial Tech Entrepreneur e Role Model di Project Switzerland. "Project Switzerland è il luogo dove si impara a crescere su scala globale."

Una task force nazionale impegnata a restituire valore all'ecosistema

Il fulcro dell'iniziativa è un gruppo di 20 "Role Model" che hanno guidato alcuni dei maggiori successi tecnologici svizzeri, creando aziende con valutazioni miliardarie o fatturati superiori ai 100 milioni di franchi. Tra i leader coinvolti figurano:

Kevin Sartori : Co-fondatore di Auterion

: Co-fondatore di Olivier Gaudin : CEO e fondatore di SonarSource

: CEO e fondatore di Vincent Bieri: Co-fondatore di Nexthink

Co-fondatore di Bettina Hein : Serial Tech Entrepreneur

: Tobias Rein: Co-fondatore di GetYourGuide

Questi leader offrono un supporto diretto per aiutare le aziende più giovani a evitare gli errori costosi che spesso frenano la crescita. "È importante restituire valore e aiutare gli altri a evitare le insidie che abbiamo incontrato portando Scandit al successo mondiale", afferma Samuel Müller.

Programma e candidature

Project Switzerland si rivolge a scale-up con sede in Svizzera che possiedono le basi per una rapida espansione internazionale. "Cerchiamo fondatori con ambizione globale e la volontà di imparare da chi ha già percorso questa strada", dichiara Michael Sauter, responsabile di Project Switzerland.

Il programma, della durata di 12 mesi, include:

Accesso diretto ai 20 Role Model: almeno due ore mensili di supporto dedicato per role model.

Matchmaking mirato: focus su sfide esecutive, espansione internazionale e leadership ad alte prestazioni.

Alumni Network: accesso a vita a una comunità esclusiva di imprenditori d'eccezione.

Le candidature sono aperte fino al 15 febbraio 2026. Investitori, membri di consigli d'amministrazione e attori dell'ecosistema possono nominare le scale-up sul sito project-switzerland.ch. Le aziende selezionate saranno annunciate il 31 marzo.

Project Switzerland

L'iniziativa, lanciata dalla Fondazione Deep Tech Nation Switzerland, è sostenuta da una coalizione che comprende HSG START Accelerator, Swiss Startup Association, SICTIC, Startup Days, Fongit e Follow the Gradient. L'Università di San Gallo (HSG) fornisce il supporto scientifico per identificare i modelli di successo per la scalabilità delle aziende svizzere.

Per ulteriori informazioni: project-switzerland.ch

Informazioni su Deep Tech Nation Switzerland

La fondazione Deep Tech Nation Switzerland è un'iniziativa privata senza scopo di lucro sostenuta da aziende, fondazioni e università. Agendo come catalizzatore neutrale, delinea il futuro della Svizzera affinché altri possano creare, crescere e investire.

"La Svizzera è campione del mondo di innovazione, ma la nostra sfida più grande rimane il divario di crescita. Abbiamo lanciato Project Switzerland per trasmettere l'esperienza di crescita dei nostri imprenditori di maggior successo alla prossima generazione di fondatori, garantendo così la sovranità tecnologica e la prosperità del Paese", afferma Joanne Sieber, CEO di Deep Tech Nation Switzerland.

Per ulteriori informazioni: deeptechnation.ch