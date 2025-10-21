Interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa)

Gespa: Rapporto sulla destinazione dell'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive a scopi d'utilità pubblica nel 2024

Conformemente alla Legge federale sui giochi in denaro (LGD), l'autorità intercantonale d'esecuzione si assume l'incarico di redigere un rapporto annuale sulla destinazione, da parte dei cantoni, dell'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive. I dati del 2024 raccolti presso gli enti competenti e il compendio di Gespa sono pubblicati oggi su www.gespa.ch.

L'obiettivo del rapporto è quello di creare trasparenza sull'utilizzo dei fondi da parte dei cantoni. Tutti i cantoni e il Principato del Liechtenstein hanno partecipato al sondaggio della Gespa. È necessario consentire alle cerchie interessate di seguire l'iter delle assegnazioni nei singoli cantoni e, se necessario, di svolgere ulteriori accertamenti diretti e mirati presso i singoli cantoni. Per alcuni casi specifici, inoltre, la Gespa stessa non ha la competenza per influire sull'utilizzo dei fondi nei cantoni, né per verificarne la conformità al diritto federale.

Dal rapporto e dalle schede pubblicate dai cantoni si possono evincere in anticipo i settori (sport, cultura, ecc.) ai quali sono stati destinati i fondi. Vengono inoltre fornite informazioni sui processi di assegnazione e di controllo, nonché una breve valutazione della completezza e coerenza dei dati forniti.

Per quanto riguarda la chiarezza delle strutture e dei processi sulla destinazione dei fondi, la Gespa traccia un bilancio positivo nell'anno in esame. La destinazione dei fondi può essere dimostrata dagli enti competenti in modo chiaro e comprensibile.

Il rapporto e i documenti forniti dagli enti competenti sono disponibili su

https://www.gespa.ch/it/chi-siamo/pubblicazioni-e-indagini/attualita.