SRG SSR

L'avvincente serie poliziesca sulla mafia "La linea della palma" è ora disponibile in streaming su Play Suisse

Berna (ots)

La serie poliziesca della RSI "La linea della palma" collega un caso criminale reale, ancora oggi irrisolto, ovvero il clamoroso furto di uno dei capolavori più celebri della storia dell'arte, con una storia di finzione su colpe, origini e tradimenti. Quello che inizia come un segreto di famiglia si trasforma in un viaggio attraverso una spietata rete criminale che si estende dalla Sicilia alla Svizzera. Tutti e sei gli episodi del thriller sono ora disponibili su Play Suisse in tre lingue.

La giornalista investigativa Anna (interpretata da Gaia Messerklinger) vive e lavora a Milano ed è segnata dalla scomparsa del padre siciliano, che si diceva avesse lasciato la sua famiglia per un'altra donna quando Anna era ancora solo una bambina. Trent'anni dopo, la sua auto, con i suoi presunti resti, viene ritrovata nel Lago di Lugano. Le già fragili certezze di Anna vacillano e inizia a indagare.

Le ricerche la conducono sulle tracce del più grande furto d'arte del XX secolo: il dipinto "La Natività" di Caravaggio. Nel corso delle indagini, si trova immersa in un mondo oscuro di commercio d'arte, intrighi finanziari e loschi affari con la mafia, nascosto tra l'apparente tranquillità di Lugano e la spietata criminalità di Palermo. Anna scopre che la sua stessa famiglia fa parte da decenni di questo circolo e che, anche il suo amato fratello, un tossicodipendente smarrito, sembra essere più convolto di quanto lei voglia ammettere. In bilico tra lealtà e verità, dovrà decidere fino a che punto è pronta a spingersi: una scelta che potrebbe determinare la vita o la morte.

Gaia Messerklinger nel ruolo di protagonista, regia di Fulvio Bernasconi

"La linea della palma" mette in luce una rete di attori apparentemente rispettabili, ovvero banchieri, fiduciari e commercianti d'arte, che offrono con discrezione i loro servizi alla criminalità organizzata. La palma rappresenta il Sud, le origini e l'impronta mafiosa. La sua "linea" indica il confine invisibile fino a cui queste organizzazioni si estendono: quando soldi, arte e potere fluiscono verso il Nord, la mafia non tarda a fare lo stesso.

La regia è di Fulvio Bernasconi. Il cast della serie comprende Gaia Messerklinger, Luca Filippi, Sandra Ceccarelli, Alberto Malanchino, Michele Venitucci, Esther Gemsch, Fabrizio Ferracane, Bebo Storti, Daniele Profeta e Georgia Lo Russo. La produzione è a cura di hugofilm features di Zurigo, in coproduzione con la RSI, la SSR e ARTE. Tutti e sei gli episodi sono disponibili su Play Suisse in italiano, tedesco e francese, con sottotitoli in tutte le lingue e audiodescrizione in tedesco e francese.