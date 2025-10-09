Anapaya Systems AG

L'infrastructure fibre optique de GAS&COM recontre la technologie SCION d'Anapaya pour alimenter le Secure Swiss Utility Network

Bild-Infos

Download

Zurich, Suisse (ots)

Anapaya, le fournisseur de solutions réseau basées sur la technologie SCION, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec GAS&COM, l'un des principaux fournisseurs de réseaux à fibre optique en Suisse, pour la mise en place du Secure Swiss Utility Network (SSUN). Cette plateforme de connectivité souveraine est conçue pour servir les entreprises suisses du secteur des services publics et de l'énergie, en garantissant leur résilience, leur sécurité et leur souveraineté face à la multiplication des cybermenaces.

GAS&COM exploite une vaste infrastructure de fibre optique à travers la Suisse, fournissant une connectivité haute performance à de nombreux services publics du pays. En combinant cette solide dorsale fibre optique avec la technologie SCION d'Anapaya, le SSUN offre au secteur de l'énergie et des services publics un niveau sans précédent de sécurité et de résilience des réseaux.

" Le SSUN ne se limite pas à la connectivité, il s'agit de construire une base numérique souveraine pour les infrastructures critiques de la Suisse ", a déclaré Martin Bosshardt, PDG d'Anapaya. " La couverture nationale en fibre optique de GAS&COM, qui a gagné la confiance des entreprises de services publics à travers le pays, est parfaitement adaptée au réseau sécurisé et résilient de SCION. Ensemble, nous mettons en place un réseau spécialement conçu pour répondre aux besoins du secteur de l'énergie. "

Face à la recrudescence mondiale des cyberattaques contre les infrastructures critiques, le SSUN garantit aux services publics suisses l'accès à un réseau dédié et hautement sécurisé. Le partenariat entre Anapaya et GAS&COM est essentiel à la réalisation de cette mission, car il combine une architecture Internet de pointe avec une infrastructure fibre optique éprouvée.

" GAS&COM s'engage depuis longtemps à soutenir les entreprises suisses du secteur de l'énergie et des services publics en leur fournissant une connectivité fiable par fibre optique ", a déclaré Sergio Milesi, PDG de GAS&COM. " En nous associant à Anapaya, nous franchissons une nouvelle étape en dotant le SSUN d'une solution de réseau souveraine et pérenne qui protège et renforce l'un des secteurs les plus vitaux de notre économie. "

Grâce à l'infrastructure fibre optique de GAS&COM et aux solutions SCION d'Anapaya, le SSUN fournira au secteur des services publics une connectivité fiable de bout en bout, renforçant à la fois la résilience et la souveraineté numérique. Pour en savoir plus sur le Secure Swiss Utility Network, rendez-vous sur la page d'accueil du SSUN d'GAS&COM.

À propos d'Anapaya

Anapaya est une société suisse qui s'efforce d'améliorer la sécurité et la connectivité de l'internet grâce à l'architecture SCION, une technologie révolutionnaire qui offre un routage sécurisé, une résilience contre les attaques DDoS et une haute disponibilité.

Les solutions d'Anapaya permettent aux entreprises internationales d'opérer en toute confiance dans le monde d'aujourd'hui en offrant une sécurité et une flexibilité accrues pour leurs services critiques et la communication de données.

Avec son écosystème de partenaires composé d'entreprises de télécommunications, d'intégrateurs de systèmes et de fournisseurs de services en cloud, Anapaya rend l'internet SCION accessible à tous. Les clients comprennent, entre autres, la Banque nationale suisse et SIX, qui exploitent le Secure Swiss Finance Network pour des applications critiques telles que le système de compensation interbancaire utilisé par plus de 300 banques, la Health Info Net AG qui fournit le Secure Swiss Health Network utilisé par plus de 30'000 médecins et l'administration fédérale suisse.

Anapaya a été fondée en 2017 et son siège social se trouve à Zurich, en Suisse.

About GAS&COM

Depuis plus de 25 ans, GAS&COM AG exploite le réseau de fibre optique le plus sûr et le plus rapide de Suisse. En tant que fournisseur indépendant d'infrastructures de télécommunications, l'entreprise fournit à ses clients en Suisse, au Liechtenstein et dans les pays voisins des services IP et de bande passante haute performance, des connexions par fibre optique et une connectivité aux centres de données.

Les câbles de l'entreprise longent le réseau suisse de gazoducs à haute pression et sont soumis aux normes de sécurité les plus strictes, garantissant une stabilité et une disponibilité exceptionnelles. Grâce à ses propres réseaux DWDM et MPLS, GAS&COM offre des capacités de transmission pouvant atteindre 32 térabits par seconde par paire de fibres, y compris pour les connexions internationales.

Avec des sites à Zurich, Vevey et au Liechtenstein, GAS&COM est proche de ses clients dans toute la Suisse. Son produit SWISS DATACENTER LINK offre une interconnexion redondante, nationale et hautement sécurisée entre les centres de données.