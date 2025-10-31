LIDL Schweiz

Lidl Suisse baisse les prix des produits de soin

Une routine de soins à la portée de tous les porte-monnaie

Dès aujourd'hui, Lidl Suisse baisse les prix de vente de certains produits de soins corporels, notamment dans les rayons des soins dentaires et des soins de la peau. Le détaillant poursuit résolument sa stratégie de leadership en matière de prix et étend son offensive de prix bas à son assortiment de soins quotidiens.

Les soins et l'hygiène quotidiens font partie de la vie de tous les jours et contribuent au bien-être. La routine de soins ne devrait pas être une question de prix. C'est également l'avis de Lidl Suisse. Par conséquent, le détaillant étend désormais ses baisses de prix de manière ciblée aux produits d'usage quotidien dans la salle de bains. Avec cette baisse de prix, Lidl Suisse réaffirme son objectif d'offrir durablement à ses clientes et clients le meilleur rapport qualité-prix sur le marché suisse.

Lidl Suisse prouve qu'excellente qualité et tout petits prix vont de pair

Le savon crème Cien, désigné vainqueur de test par le magazine de consommateurs " K-Tipp ", montre que la meilleure qualité n'est pas forcément chère. Avec un prix de CHF 0,35 la pièce, Lidl Suisse propose la savonnette la moins chère et, en même temps, la mieux notée du commerce de détail suisse.

Les nouveaux prix permanents en détail

Baisses de prix à partir du 31.10.

Produit Dentifrice Nevadent 125 ml Ancien prix CHF 0,49 Nouveau prix CHF 0,39 Différence - 20 %

Produit Crèmes de soin du visage Cien 50 ml Ancien prix CHF 2,69 Nouveau prix CHF 2,09 Différence - 22 %

Produit Savon crème Cien 2x150 g Ancien prix CHF 0,89 Nouveau prix CHF 0,69 Différence - 22 %

Produit Bains de bouche Nevadent 500 ml Ancien prix CHF 1,65 Nouveau prix CHF 1,39 Différence - 15 %

Produit Brosses à dents Nevadent, lot de 2 Ancien prix CHF 0,73 Nouveau prix CHF 0,59 Différence - 19 %

Nicholas Pennanen, CEO de Lidl Suisse, commente la baisse de prix : " Voilà ce que nous montrons : chez nous, nos clientes et clients trouveront une qualité supérieure à des prix durablement bas. Nous poursuivons sans relâche notre stratégie visant à apporter un soulagement concret et durable au budget courses de notre clientèle. "