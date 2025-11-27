SRG SSR

"Sports Awards" 2025: ouverture des votes pour la catégorie "Most Valuable Player"

Berne/Zurich

Les fans se sport peuvent dès présent voter sur le site sports-awards.ch pour désigner la lauréate ou le lauréat des "Sports Awards" 2025 dans la catégorie "Most Valuable Player". Sont nommées six personnalités pratiquant un sport d'équipe dans quatre disciplines différentes. Le vote en ligne est ouvert jusqu'au 16 décembre.

Que les fans de sport suisse entourent en grand - et en doré - la date du dimanche 4 janvier 2026: ce soir-là, l'élite du sport suisse sera à l'honneur lors du grand gala Sports Awards 2025 où seront désigné.es les lauréates et lauréats des six catégories en lice: "Sportive", "Sportif", "Equipe", "Entraîneur m/f/d", "Athlète paralympique" et "MVP" (Most Valuable Player). La relève ne sera pas en reste puisque le prix "SRF 3 Best Talent Sport" sera également décerné.

Les six nominé.es pour la catégorie "MVP"

La meilleure joueuse ou le meilleur joueur suisse d'un sport d'équipe (MVP) sera élu.e, entre autres, par l'intermédiaire d'un vote en ligne sur www.sports-awards.ch. Le public peut désigner sa favorite ou son favori en votant dès aujourd'hui et jusqu'au 16 décembre 2025. Le comité électoral composé de Swiss Olympic, de l'Athletes Commission de Swiss Olympic, de sportpress.ch et de la SSR a nommé six personnalités pratiquant un sport d'équipe, en tenant compte des performances réalisées entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025:

Sven Andrighetto, hockey sur glace; MVP et meilleur buteur de la Champions Hockey League, MVP et meilleur buteur des playoffs de la National League, joueur IIHF de l'année

Leonardo Genoni, hockey sur glace; MVP, meilleur gardien et membre de l'équipe All-Star CM

Lara Heini, unihockey; meilleure gardienne du monde, leader de l'équipe nationale

Géraldine Reuteler, football; 3x "Player of the Match" aux CE, membre de l'équipe du tour préliminaire CE (sélectionnée par "kicker"), joueuse suisse de l'année

Tabea Schmid, handball; meilleure marqueuse de la ligue danoise, handballeuse suisse de l'année, leader de l'équipe nationale

Yann Sommer, football; qualification pour la finale de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan, 3e dans la catégorie Ballon d'Or "Gardien de but"

Participez à un vote en ligne win-win!

Sont invité.es à participer au vote les fans suisses de sport, mais aussi les médias sportifs nationaux et les athlètes de haut niveau de Swiss Olympic. Chacun de ces trois groupes participe à part égale au résultat final. Les personnes prenant part au vote en ligne ont la possibilité de gagner des prix passionnants: deux billets VIP pour un match de groupe de l'équipe nationale suisse de hockey sur glace lors des CM 2026 en Suisse, des places assises de la catégorie supérieure pour le meeting Weltklasse Zürich 2025 ou deux billets VIP pour un match de Super League au choix.

La "nouvelle" date reste après une première réussie

La première édition des "Sports Awards" 2024 organisés en janvier a été un véritable succès, avec plus d'un demi-million de téléspectateur.trices dans toute la Suisse et une forte présence médiatique. La direction de l'émission a donc décidé, en concertation avec toutes les parties, de programmer à nouveau le gala en début d'année. La période d'observation (1er novembre 2024 - 31 octobre 2025) ne change pas. L'émission en direct sera une fois encore animée par Fabienne Gyr et Rainer Maria Salzgeber. Ce sont respectivement Serena Bergomi / Debora Carpani et Isabelle Musy / John Nicolet qui donneront le ton pour le public du Tessin (RSI) et de la Suisse romande (RTS).