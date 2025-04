SRG SSR

Radio-Nutzungszahlen: Daten des ersten Quartals 2025 liegen im Rahmen der Erwartungen

Die ersten Marktzahlen nach der UKW-Abschaltung der SRG-Radios am 31. Dezember 2024 bestätigen, was die Nutzungserhebungen im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation für die Radiobranche der Schweiz seit Jahren gezeigt haben: Die grosse Mehrheit der Radiohörenden in der Schweiz hört digital.

Die Radiobranche hat gemeinsam mit dem Bundesamt für Kommunikation (Bakom) entschieden, UKW bis spätestens Ende 2026 schweizweit abzuschalten. Die SRG hat diesen Schritt per 31. Dezember 2024 vorgezogen. Grund dafür ist in erster Linie die weit fortgeschrittene Digitalisierung der Radionutzung. Deutlich über 80 Prozent der gehörten Radiominuten erfolgen heute digital, entweder über Internet oder DAB+. Ausserdem ist die SRG als hauptsächlich öffentlich finanziertes Medienhaus nicht auf Radiowerbung angewiesen, kann den privaten Radios den Weg ebnen und so den Prozess beschleunigen, zumal die weitere Verbreitung mit der analogen UKW-Technologie unverhältnismässig und teuer ist.

Drei Monate nach der UKW-Abschaltung können die Quartalszahlen der Mediapulse AG zur Radionutzung grösstenteils als belastbar erachtet werden. Der Marktanteil der SRG-Radios ist im Vergleich zum Vorjahresquartal insgesamt um 6 Prozentpunkte im Rahmen der Erwartungen zurückgegangen. Sie bleiben mit 53 Prozent Marktanteil klar Marktführer vor den privaten Sendern mit gemeinsam 41 Prozent.

Bei den Nettoreichweiten - Messung der Anzahl Personen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums mindestens einmal einen Radiosender der SRG gehört haben - zeigt sich folgendes Bild: Die SRG-Sender verlieren in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 insgesamt 15 Prozent an Reichweite (Tagesreichweite, ab 15 Jahren, ganze Schweiz im Vergleich zum Vorjahresquartal). Die Veränderungen der einzelnen Sendergruppen in den jeweiligen Sprachregionen betragen -18 Prozent bei SRF, -25 Prozent bei RTS und -29 Prozent bei RSI. Die Stichproben im Messgebiet von RTR sind noch zu klein, um Aussagen machen zu können. Deshalb verweist die SRG auf die reguläre Publikation der Semesterzahlen im Juli 2025 sowie die bis dahin neu durchgeführte Nutzungserhebung zur digitalen Migration für die Radiobranche im Auftrag des Bakom.

Die SRG hat mit vorübergehenden Bewegungen bei den Zahlen gerechnet, da Umstellung und Umrüstung Zeit brauchen. Die SRG geht weiterhin davon aus, dass sich die Nutzungszahlen mit der fortschreitenden Digitalisierung erholen werden, wenn die gesamte Radiobranche spätestens Ende 2026 UKW gemäss Bundesratsentscheid ebenfalls abschalten wird.

Quelle Zahlen:

Mediapulse Radio Data (Evogenius Reporting), Total Schweiz / Deutschschweiz / französische Schweiz / italienische Schweiz, Personen ab 15 Jahren, 1. Quartal 2025 / 1. Quartal 2024, Mo-So 24h, NR-T / MA. Für die italienische Schweiz ist die Stichprobe (561 Personen) nach einem Quartal noch klein und weist eine vergleichsweise grosse Unschärfe auf. Für die rätoromanische Schweiz ist die Stichprobe zu klein, um belastbare Aussagen zu machen.