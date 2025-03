SRG SSR

Zweite Welle des Ticketvorverkaufs für den Eurovision Song Contest erfolgreich abgeschlossen

Bild-Infos

Download

Basel (ots)

Die zweite Verkaufswelle für die begehrten Tickets des Eurovision Song Contest 2025 ist abgeschlossen. Innerhalb von 22 Minuten waren die Tickets dieser Verkaufsphase für die neun ESC-Shows vergriffen. Auch die zweite Verkaufswelle verlief reibungslos und die hohe Nachfrage zeigt wiederum die enorme Begeisterung für den weltweit beliebten Musikevent.

Für Fans, die auch in der zweiten Verkaufsrunde leer ausgegangen sind, gibt es dennoch eine Möglichkeit, an Tickets zu kommen. Reto Peritz und Moritz Stadler, Co-Executive Producer des ESC 2025: "Für die meisten Shows werden auf der Ticketcorner-Plattform fanSALE.ch Tickets zum Kauf angeboten, deren Besitzer nicht an der Veranstaltung teilnehmen können. Diese offizielle Wiederverkaufsplattform von Ticketcorner bietet Fans die Chance, Tickets sicher und zu den Original-Preisen zu erwerben".

Auch ohne ESC-Ticket lohnt es sich nach Basel zu pilgern

Basel wird während der ESC-Woche vom 10. bis 17. Mai 2025 mit einem umfangreichen Rahmenprogramm zum Hotspot für Musikfans aus ganz Europa. Neben den TV-Shows in der St. Jakobshalle gibt es zahlreiche Veranstaltungen in der ganzen Stadt.

Das Eurovision Village findet erstmals indoor in der Messe Basel statt und bietet Platz für 12'000 Besuchende. Neben einer Sponsoren-Zone und Gastronomie gibt es eine grosse Hauptbühne mit hochkarätigen Acts wie Conchita Wurst, Michael Schulte, SNAP! oder Rednex.

Der EuroClub ist der nächtliche Party-Hotspot mit Auftritten ehemaliger ESC-Stars wie Emmelie de Forest und Cesár Sampson sowie zahlreichen DJs. Direkt davor lädt das EuroCafé zum entspannten Tagesstart ein.

Der Eurovision Square auf dem Barfüsserplatz wird zum Open-Air-Festival mit täglich wechselnden Musikmottos - von Jazz und Klassik bis Hip-Hop und ESC-Hits.

Das vielseitige Programm macht den ESC 2025 in Basel für alle erlebbar - auch für Fans ohne Tickets für eine der neun ESC-Shows.