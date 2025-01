St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Medienmitteilung: Zukunft vernetzen - Glasfaser-Kooperation für Sennwald

Die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) und das Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft (Abteilung Speed Net Sennwald, SNS) haben eine zukunftsweisende Kooperation vereinbart, um die gesamte Gemeinde Sennwald mit einem FTTH-Glasfasernetz (Fiber-to-the-Home) zu versorgen. Ziel ist es, bis Ende 2026 alle Liegenschaften an die Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur anzuschliessen.

Bereits heute ist ein Grossteil der Bevölkerung durch den bisherigen Ausbau von SNS und SAK mit Glasfaser bis in die Gebäude ausgestattet. Dank der neuen Partnerschaft wird SNS das Netz von SAK (rot markierte Gebiete) mitnutzen können, während SAK auf das Netz von SNS (blau markierte Gebiete) zugreift. Dies ermöglicht beiden Partnern, ihren Kunden Internet-, TV- und Festnetzprodukte in höchster Qualität anzubieten. Ab Mitte 2025 profitieren Kunden in den erschlossenen Gebieten von einer deut-lich gesteigerten Bandbreite. In Haag werden Neubaugebiete künftig gemeinsam genutzt und durch die SAK erschlossen.

Gemeinsame Verantwortung für die digitale Zukunft

SNS und SAK arbeiten gemeinsam am Ausbau des Glasfasernetzes bis zum Modemanschlusspunkt in den Haushalten. Die Partnerschaft verfolgt das Ziel, unnötige Parallelinfrastrukturen zu verhindern und den steigenden Bedarf an schnellen und zuverlässigen Internetverbindungen zu decken. Anwendungen wie TV-Streaming, Videotelefonie und Homeoffice gewinnen zunehmend an Bedeutung und erfordern leistungsstarke Netzinfrastrukturen.

Freie Anbieterwahl für Verbraucher

Durch die enge Zusammenarbeit von SNS und SAK bleibt die Wahlfreiheit der Anbieter für die Bevöl-kerung gewährleistet. Das Glasfasernetz wird im Sinne des Open-Access-Prinzips betrieben, sodass Nutzerinnen und Nutzer aus verschiedenen Internet- und Telekommunikationsanbietern frei wählen können.

