BioCina

BioCina erwirbt die exklusiven CDMO-Rechte für die führende Minicircle-DNA-Technologieplattform von CelluTx

Adelaide, Südaustralien (ots/PRNewswire)

BioCina Pty Ltd, ein weltweit tätiges Auftragsunternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Biopharmazeutika (CDMO), kündigte an, dass es die exklusiven Rechte für die Nutzung der Technologie des rekombinationsbasierten Plasmidsystems (RBPS) von CelluTx mit den CDMO-Kunden von BioCina erworben hat. RBPS ist eine Spitzentechnologie für die Produktion von Minicircle-DNA (mcDNA), die eine ortsspezifische Rekombination in einem bakteriellen Wirt beinhaltet, um den Minicircle, der das gewünschte Gen enthält, vom Rest des Plasmidrückgrats zu trennen, einschließlich der Antibiotikaresistenzgene und der Replikationsursprünge. Diese neue Technologie hat mehrere Vorteile gegenüber älteren mcDNA-Technologien, darunter die Skalierbarkeit des Prozesses, eine außergewöhnlich hohe Rekombinationseffizienz, höhere Ausbeuten, einfachere Reinigungsprozesse aufgrund der klaren Trennung von Minikreisen und Miniplasmiden sowie die Möglichkeit, größere Minikreise zu produzieren, die komplexe Genkassetten aufnehmen können. Die schlanke Struktur der mcDNA führt zu einer verstärkten und verlängerten Transgenexpression und macht sie weniger immunogen und sicherer für die in vivo-Verwendung. Diese Vorteile machen RBPS zu einem vielversprechenden Ansatz, um die Produktion von mcDNA voranzutreiben und ihre Anwendungsmöglichkeiten in Zell- und Gentherapien und anderen neuartigen Therapeutika zu erweitern. Ein Beispiel für eine solche Anwendung, die im vergangenen Jahr angekündigt wurde, ist das cGMP-Programm, das BioCina derzeit für GenomeFrontier durchführt, wobei die RBPS-Technologie der Schlüssel zum Scale-up des CAR-T-Produkts von GenomeFrontier ist.

Der Vorstandsvorsitzende von BioCina, Mark W. Womack, erklärte: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit CelluTx bekannt zu geben, die es BioCina ermöglicht, diese innovative Technologie exklusiv für unsere Kunden auf der ganzen Welt anzubieten. Wir haben bereits große Erfolge beim Einsatz der Technologie in unserem Kundenportfolio erzielt und freuen uns darauf, viele weitere Kundenprogramme mit dieser Technologie voranzubringen."

Der Vorstandsvorsitzende von CelluTx, Maurits Geerlings, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit BioCina für den weltweiten Einsatz der RBPS-Minicircle-DNA-Technologie. BioCina verfügt über nachgewiesene Fähigkeiten und ein hohes Engagement für seine Kunden, was für unsere Partnerschaft mit BioCina ausschlaggebend war."

Womack fügte hinzu: „Darüber hinaus bietet Australien eine der attraktivsten Steuervergünstigungen weltweit (bis zu 48,5 % Bargeldrückerstattung), was es zu einem idealen Ziel für Biologika-Unternehmen macht, die in die Vergrößerung und Herstellung ihrer Produkte investieren wollen."

Informationen zu BioCina BioCina ist ein weltweit tätiges Auftragsunternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Biologika, das qualitativ hochwertige und kosteneffiziente Zelllinien-, Prozess-, Analyse- und Formulierungsentwicklung sowie klinische und kommerzielle cGMP-Herstellung von mikrobiellen, pDNA- und mRNA-Modalitäten anbietet. Die erste Anlage von BioCina in Adelaide, Südaustralien, ist ein Beweis für die Qualität der Arbeit des Unternehmens. Das Unternehmen kann auf eine reiche Geschichte in der Entwicklung und Herstellung von klinischen und kommerziellen Arzneimitteln zurückblicken, die von kritischen KMUs mit einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren unterstützt wird. BioCina rühmt sich einer ausgezeichneten Qualität und hat die behördlichen Inspektionen durch die US FDA, Health Canada und EMA erfolgreich bestanden. Es ist von der australischen TGA für die cGMP-Herstellung von Massenarzneimitteln oder aktiven Zwischenprodukten zugelassen. Durch die Partnerschaft mit NovaCina bietet BioCina seinen Kunden eine qualitativ hochwertige Abfüll- und Veredelungslösung. BioCina ist stolz darauf, Kunden auf der ganzen Welt zu haben, darunter in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Da BioCina kein Medikamentenentwickler ist, bedient es nur die Produkte seiner Kunden. BioCina errichtet in Australien eine zweite Großanlage mit hoher Kapazität für Säugetiere und Mikroorganismen, die im Jahr 2026 für Kunden bereitstehen soll.

Australien bietet einen der attraktivsten Steueranreize weltweit (bis zu 48,5 % Bargeldrückerstattung) und ist damit ein ideales Ziel für Biologika-Unternehmen, die in die Erweiterung und Herstellung von Produkten investieren wollen. Weitere Informationen finden Sie unter https://biocina.com.

Informationen zu CelluTx CelluTx, LLC ist ein in Wayne, PA ansässiges Biotech-Unternehmen, das die Zell- und Gentherapiegemeinschaft durch den Einsatz der von Dr. Peter Mayrhofer erfundenen RBPS-Minicircle-DNA-Technologie unterstützt. Die RBPS-Technologie wurde entwickelt, um die Skalierbarkeit der Herstellung und die optimale Reinheit von Minicircle-DNA in klinischer Qualität zu gewährleisten. Da die RBPS-Technologie ohne bakterielle Backbone-Komponenten auskommt, bietet sie ein sichereres und effizienteres DNA-Produkt für die Transfektion, was besonders für CAR-TCR-Therapien wichtig ist. Die RBPS-Technologie trägt zur Optimierung verschiedener therapeutischer Anwendungsbereiche bei, in denen DNA eine entscheidende Komponente ist, sei es als direktes Therapeutikum, therapeutisches Zwischenprodukt oder als Quelle für andere Herstellungsprozesse. CelluTx hat eine strategische Zusammenarbeit mit der in Österreich ansässigen Supercoiled Genetics GmbH, um Kunden im präklinischen Stadium der Forschung und Entwicklung mit der RBPS-Technologie zu unterstützen.