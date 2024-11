SRG SSR

Neue Folge "Es geschah am... Der Tsunami von 2004" auf Play Suisse

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Eine Welle der Zerstörung: Die neue Folge der Doku-Drama-Reihe "Es geschah am... Der Tsunami von 2004" zeigt das Ausmass der Flutkatastrophe von 2004 in Südostasien. Im Fokus steht die Familie Brefin aus der Schweiz und auch weitere Einzelschicksale werden beleuchtet. Die neue Folge der SRF-Serie ist ab dem 28. November auf Play Suisse verfügbar.

Das Leben der Schweizer Familie Brefin änderte sich im Dezember 2004 schlagartig. Die Tochter Mireille, frisch genesen von einer Hirntumor-Operation, reiste mit ihrer Mutter ans Meer. Danach sollte es zurück in das Berufsleben gehen. Der Vater blieb in Liestal, Schweiz, damit seine Familie die Zeit am Meer verlängern konnte. Als die Nachricht über den Tsunami kam, begann bei ihm eine Zeit der Ungewissheit: Was ist mit seiner Tochter und seiner Frau geschehen?

Ausgelöst wurde der Tsunami am 26. Dezember 2004 vom drittstärksten gemessenen Seebeben mit dem Epizentrum vor der Küste Indonesiens: Etwa 230'000 Menschen kostete die Naturkatastrophe das Leben, über eine Million Menschen in den Küstenregionen von Thailand, Indonesien und Sri Lanka wurden obdachlos. "Es geschah am... Der Tsunami von 2004" begleitet den Vater der Familie Brefin auf der Suche nach seiner Familie und gibt Einblicke in seine Emotionen. Nicht nur die Familie Brefin, sondern auch weitere Überlebende und Helfende aus der Schweiz erzählen, wie die Flutkatastrophe ihr Leben verändert hat.

Die neue Folge der Doku-Drama-Reihe von SRF ist ab dem 28. November auf Play Suisse verfügbar - auf Deutsch mit italienischen und französischen Untertiteln. Am 05. Dezember wird "Es geschah am... Der Tsunami von 2004" zudem auf SRF ausgestrahlt.