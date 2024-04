CoinEx Global Limited

Landmark Exchange-Auktion: CoinEx „Epic Sat" jetzt im Gange

Hong Kong (ots/PRNewswire)

Der vierte „epic sat", der zuvor von ViaBTC, dem drittgrößten Mining-Pool der Welt, geschürft wurde, wird derzeit an der Kryptowährungsbörse CoinEx versteigert. Als erste öffentliche Versteigerung von „epic sat" an einer Börse begann die Auktion am 23. April um 00:00 Uhr (UTC+8). CoinEx-Nutzer können ihre Gebote sofort abgeben, wenn sie die Auktionsseite aufrufen, wobei das Mindestgebot bei 1 BTC liegt.

Die Auktion endet am 26. April um 00:00 Uhr (UTC+8) und der Höchstbietende wird die Gelegenheit haben, diese seltene „epic sat"-Münze zu erwerben. Um an der Auktion teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer über ein ausreichendes Guthaben auf dem CoinEx-Kassakonto verfügen. Bei der Auktion werden nur BTC-Gebote akzeptiert. Nach Erhalt des Gebots zieht das System das BTC-Guthaben ab. Wird ein höheres Gebot abgegeben, wird das Guthaben sofort zurückerstattet, sodass die Teilnehmer ein zweites Gebot abgeben können. CoinEx wird alle Teilnehmer über die Ergebnisse durch Mitteilungen auf der Site und per E-Mail informieren.

Der erste Satoshi (die kleinste Einheit eines Bitcoins) jeder Halbierung, die nach 210.000 Blöcken oder etwa alle vier Jahre stattfindet, wird als „epic sat" bezeichnet. Insgesamt gibt es nur etwa 32 epic sats, was jeden einzelnen einzigartig und bemerkenswert macht. Es gibt derzeit nur vier spektakuläre epic sats auf dem Markt, was jedem von ihnen eine einzigartige historische Bedeutung und Seltenheit innerhalb des Bitcoin-Ökosystems verleiht. Sotheby's versteigerte einmal einen „rare sat", der weniger selten ist als ein epic sat, und er wurde für den hohen Preis von 107.950 US-Dollar verkauft.

Informationen zu CoinEx

CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die den Handel vereinfachen möchte. Die Plattform bietet eine Auswahl an Dienstleistungen, darunter Spot- und Margin-Handel, Swaps, Automated Market Maker (AMM) sowie Finanzmanagementdienste für über 5 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen an.

Mit seinen „hochwertigen, schnellen und umfassenden" Listing-Strategien hat CoinEx über 900 Token und mehr als 1400 Handelspaare gelistet. Diese umfangreiche Auswahl ermöglicht Nutzern den Zugang zu den neuesten Kryptowährungen an der Spitze der Innovation. Seit seiner Gründung hat sich CoinEx konsequent an das Prinzip „Benutzer zuerst" gehalten. Mit der aufrichtigen Absicht, ein faires, respektvolles und sicheres Umfeld für den Kryptohandel zu schaffen, ermöglicht CoinEx Personen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand einen mühelosen Zugang zur Welt der Kryptowährungen, indem es einfach zu bedienende Produkte anbietet.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/landmark-exchange-auktion-coinex-epic-sat-jetzt-im-gange-302125380.html