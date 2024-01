Intuitive Surgical Deutschland GmbH

Intuitives da Vinci Single-Port-Operationssystem erhält CE-Kennzeichnung

Da Vinci SP ist in Europa für mehrere Prozeduren zugelassen

Freiburg im Brsg. (ots)

Intuitive (NASDAQ: ISRG), ein globaler Technologieführer im Bereich der minimalinvasiven Versorgung und Pionier der roboter-assistierten Chirurgie, gab bekannt, dass das da Vinci Single-Port (SP)-Operationssystem die CE-Zulassung für den Einsatz bei endoskopischen abdominopelvinen, thorakoskopischen, transoralen HNO-, transanalen kolorektalen und brustchirurgischen Prozeduren in Europa erhalten hat.

„Wir freuen uns, die CE-Kennzeichnung für unser da Vinci SP-System zu erhalten. Es ermöglicht Operateurinnen und Operateuren in ganz Europa, komplexere Operationen bei einer größeren Anzahl von Patientinnen und Patienten minimalinvasiv durchzuführen“, sagte Gary Guthart, CEO von Intuitive. „Das da Vinci SP-System ist die jüngste Ergänzung unseres Produktportfolios in Europa und erweitert die Optionen für Operateurinnen, Operateure und Krankenhäuser, die ihren Patientinnen und Patienten eine evidenzbasierte, innovative Versorgung bieten möchten.“

Das da Vinci SP-System umfasst drei mehrgelenkige Instrumente und eine dreidimensionale (3D), hochauflösende (HD) Kamera mit umfassender Gelenkbeweglichkeit. Die Instrumente und die Kamera werden durch einen einzigen Trokar eingeführt und an der distalen Spitze genau um die Zielanatomie herum trianguliert.

Das System ermöglicht eine flexible Trokarplatzierung und eine ausgezeichnete interne und externe Bewegungsfreiheit (z. B. 360 Grad anatomischer Zugang) durch den einzelnen Arm des da Vinci SP-Systems. Die Operateurinnen und Operateure steuern die vollbeweglichen Instrumente und die Kamera des da Vinci SP-Systems von einer Arztkonsole aus.

„Operateurinnen und Operateure in Europa sind seit langem führend in der roboter-assistierten Chirurgie und haben die Implementierung innovativer Behandlungsmethoden vorangetrieben, die für die Patientinnen und Patienten von großem Nutzen sind“, sagte Dirk Barten, Senior Vice President und General Manager für Europa bei Intuitive. „Mit der Einführung des da Vinci SP-Systems stellt Intuitive Chirurginnen, Chirurgen und Krankenhäusern in ganz Europa weiterhin die neueste Technologie zur Verfügung.“

Es gibt eine wachsende Anzahl an Evidenz für die Sicherheit, die Wirksamkeit und die Behandlungsergebnisse des da Vinci SP-Systems – bis heute fast 400 wissenschaftliche Fachpublikationen.

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat das da Vinci SP-System für bestimmte urologische Prozeduren, einschließlich der einfachen Prostatektomie, sowie für transorale Prozeduren in der HNO-Heilkunde zugelassen. Das da Vinci SP-System ist darüber hinaus in Japan und Korea für einige Prozeduren in unterschiedlichen Fachdisziplinen zugelassen.

Über Intuitive

Intuitive (Nasdaq: ISRG) mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der minimalinvasiven medizinischen Versorgung und Pionier der roboter-assistierten Chirurgie. Zu unseren Technologien gehören das da Vinci-Operationssystem und das Ion-Endoluminalsystem. Durch die Kombination hochentwickelter Systeme, fortschrittlicher Lernmethoden und wertsteigernder Services unterstützen wir Ärztinnen und Ärzte sowie ihre Teams, die Versorgung zu optimieren und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsere Vision ist eine weniger invasive und nachhaltig bessere Versorgung, bei der Krankheiten frühzeitig erkannt und schnell behandelt werden, damit sich die Patientinnen und Patienten wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.intuitive.com/

Über das da Vinci-Operationssystem

Das da Vinci-Operationssystem gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es wurde entwickelt, um Chirurginnen und Chirurgen bei der Durchführung minimalinvasiver Eingriffe zu unterstützen. Die da Vinci-Operationssysteme bieten hochauflösende 3D-Ansichten, eine vergrößerte Darstellung und roboter- sowie computergestützte Assistenz. Sie verwenden spezielle Instrumente, darunter eine miniaturisierte Kamera und vollständig abwinkelbare Instrumente (z. B. Scheren und Fasszangen), die zur präzisen Dissektion und Rekonstruktion tief im Körperinneren entwickelt wurden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter: https://www.intuitive.com/de-de. In unserem Newsroom finden Sie Fotos der da Vinci-Operationssysteme: https://www.intuitive.com/en-us/about-us/newsroom.

Diese Pressemitteilung kann Schätzungen und Prognosen enthalten, von denen die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können.

© 2024 Intuitive Surgical Operations, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkt- und Markennamen/Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Intuitive Surgical oder deren jeweiligen Eigentümern.