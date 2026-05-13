Schoeller Group GmbH

Schoeller-Initiative GESI Giga Batteries mit Allianz Global Investors nimmt Fahrt auf

Umfangreiches Investitionsprogramm in Deutschland auf den Weg gebracht.

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Pullach (ots)

Die ersten Mai-Tage haben gezeigt: In Deutschland gibt es immer öfter Phasen mit hohen Überschüssen an Sonnen- und Windenergie; in der Spitze erzeugen wir 2,5 mal mehr grünen Strom als wir verbrauchen. Diese Energie zu erhalten und zu nutzen, ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll, sagt Martin A. Schoeller, Initiator und Mitgründer der Batteriespeicher-Plattform Green Energy Storage Initiative (GESI). "Energiespeichersparen fossile Energie, machen uns von Importen unabhängiger und helfen, erneuerbare Energien grundlastfähig zu machen."

Nun kommt Bewegung in den Speichermarkt: Allianz Global Investors (AGI) hat im Auftrag von Allianz-Versicherungsgesellschaften eine 51-prozentige Beteiligung an der Plattform GESI erworben, die große Batteriespeicher plant, baut und betreibt. "Der Einstieg eines weltweit führenden Investors in die Energie-Infrastrutur ist ein großer Vertrauensbeweis für unser Konzept und das gesamte Team", sagt Schoeller.

Die Schoeller-Gruppe hatte die GESI über ihren Startup-Inkubator Schoeller Ventures auf den Weg gebracht und überträgt ihre Anteile nach der erfolgreichen Anlaufphase auf die Schoeller Holding. Im Vorfeld der Gründung gab es bereits eine intensive Zusammenarbeit zwischen Schoeller Ventures und dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme.

Gemeinsam mit Top-Managern gegründet

"Wir freuen uns sehr, dass sich die Initiative in weniger als zweieinhalb Jahren zu einem ernstzunehmenden Akteur am Energiemarkt entwickelt hat", sagt Schoeller. Die Partnerschaft mit der Allianz sorge nun für einen weiteren Schub und sei damit "ein wichtiges Signal für die Energiewende". Mit Beschluss vom 7. Mai habe der GESI-SE-Verwaltungsrat ein umfassendes Investitionsprogramm für Batterieprojekte in Deutschland bestätigt.

Großbatterien seien "das Modul, das für eine erfolgreiche und bezahlbare Energiewende gefehlt hat", so Schoeller, um in hohem Maße CO2-Emissionen und Geld zu sparen. Sie böten die Chance auf eine erhebliche Effizienzsteigerung im Energiesystem und könnten dank ihrer hohen Wirtschaftlichkeit ohne Subventionen vom Privatsektor finanziert werden. Als Standorte sind unter anderem die stillgelegten Atomkraftwerke geeignet, denn dort ist die nötige Energie-Infrastruktur vorhanden ("Grüner Strom statt Atom").

Um weiteres privates Kapital zu mobilisieren, seien nun verlässliche Rahmenbedingungen sowie ein Aufrechterhaltung des Vertrauenschutzes für Batteriespeicher notwendig, die vor dem 4. August 2029 ans Netz gehen.

Die Familien-Unternehmensgruppe Schoeller (München) hatte die GESI SE Ende 2023 gemeinsam mit erfahrenen Top-Managern gegründet. Mitgründer und Anteilseigner neben Martin Schoeller sind Walter Raizner, Jens Michael Wegmann, Dr. Peter Strüven und Dr. Nikolaus von Bomhard, unterstützt durch einen hochkarätigen Fachbeirat. Inzwischen liegen Netzanschluss-Zusagen für drei Standorte mit einer Leistung von insgesamt 2,6 Gigawatt vor. Weitere Projekte sind in der Pipeline.

Über Schoeller Ventures

Das Unternehmen mit Sitz in München und Pullach setzt als Inkubator auf nachhaltige Innovationen, insbesondere in den Bereichen grüne Energiespeicherung und Mehrwegverpackungslösungen. Es gehört zur Schoeller Gruppe, die international tätig ist und zu den ältesten Familienunternehmen Europas gehört. Martin Schoeller und sein Bruder Christoph Schoeller leiten das Unternehmen in 7. Generation.

Weitere Informationen: https://www.schoeller.org/ | https://schoeller-ventures.eu/

Über GESI SE / GESI

Die GESI SE mit Sitz in Pullach ist seit der Gründung im Dezember 2023 auf die Projektentwicklung im Bereich Erneuerbare Energien und Speichertechnologien spezialisiert. Aus dem Unternehmen ist die Batteriespeicher-Plattform GESI (Development & Operations) hervorgegangen, die Großbatterien entwickelt, errichtet und betreibt. Eigentümer des Gemeinschaftsunternehmens sind Allianz Global Investors (51 Prozent) und die GESI SE (49 Prozent).

Weitere Informationen: https://gesi-deutschland.de/