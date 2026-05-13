Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde (VSM/ASAM)

26a Giornata Svizzera dei Mulini

Il 16 maggio numerosi opifici storici, tra cui mulini, segherie, torchi e fucine aderiscono alla Giornata Svizzera dei Mulini con animazioni, feste, visite guidate.

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Kröschenbrunnen/Weiningen (ots)

Scoprire, stupirsi e festeggiare

Ancora una volta, sono diverse decine i mulini storici che invitano a scoprire il mondo dei mestieri antichi e dell'artigianato tradizionale che si cela dietro ai mulini. Quest'anno sono circa 91 le strutture che si apprestano ad accogliere diverse centinaia di visitatori ciascuna e tra queste diverse offrono anche punti di ristoro. Il tema di quest'anno sono i mulini per foraggio, che si sono evoluti dal tradizionale mulino per farina specializzandosi nella produzione di mangimi. Questi mulini hanno contribuito in modo decisivo allo sviluppo dell'agricoltura.

Dai mulini classici ai mulini per foraggio

I moderni mulini per foraggio derivano dai mulini per farina tradizionale e si sono sviluppati quando la maggiore domanda di carne e latticini ha spinto l'agricoltura a trasformare non solo le materie prime destinate al consumo umano, ma anche quelle destinate all'allevamento. Con il tempo queste strutture si sono evolute e integrate nell'agricoltura moderna.

Una moltitudine di opifici partecipa alla manifestazione

Trovate la panoramica dei mulini che aderiscono alla giornata su

https://www.muehlenfreunde.ch/it/schweizer-muehlentag/2026

Da molti anni la VSM/ASAM è impegnata a rendere più visibili e accessibili i mulini storici. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico alla conservazione e al funzionamento dei mulini. La Giornata dei Mulini viene organizzata ogni anno dall'associazione il sabato dopo l'Ascensione. La Guida dei Mulini annuale, che documenta tutti gli impianti partecipanti in forma di opera di consultazione completa, è considerata il fiore all'occhiello dell'associazione.