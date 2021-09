SKODA / AMAG Import AG

Elektrisierend: SKODA ENYAQ iV mit Allradantrieb erhältlich und 1,9 % Leasing auf alle SKODA iV Modelle

SKODA ENYAQ iV jetzt mit Allradantrieb

Streng limitierte SKODA ENYAQ iV 80x Founders Edition für die Schweiz erhältlich

Attraktives 1,9 % Leasing auf alle SKODA iV Modelle

SKODA Eintauschprämie von CHF 2'000.- beim Kauf eines SKODA OCTAVIA iV

Der vollelektrische SKODA ENYAQ iV ist nun mit Allradantrieb als ENYAQ SPORTLINE iV 80x und ENYAQ iV 80x Version sowie als limitierte Founders Edition erhältlich. Kundinnen und Kunden profitieren bis zum 31. Oktober 2021 von einem attraktiven 1,9 % Leasing auf alle SKODA iV Modelle. Beim Kauf eines OCTAVIA iV gibt es zudem eine SKODA Eintauschprämie von CHF 2'000.- auf das alte Fahrzeug.

Für Markus Kohler, Brand Director SKODA Schweiz, ist klar: "Mit der vielseitigen SKODA iV Modellpalette haben wir für jedes Mobilitätsbedürfnis die passende Lösung. Sei es mit dem vollelektrischen ENYAQ iV, unserem Markenbestseller OCTAVIA als Plug-in-Hybrid OCTAVIA iV oder mit unserem ersten Plug-in-Hybrid Modell überhaupt, dem SUPERB iV. Und dass diese Antriebsvarianten den Nerv der Zeit treffen, wird durch die Tatsache bestätigt, dass der Anteil alternativer Antriebe im August 2021 in der Schweiz bei 40,3 % lag."

Bis zum 31. Oktober 2021 profitieren Kundinnen und Kunden deshalb von einem attraktiven 1,9 % Leasing auf alle SKODA iV Modelle. Um das optimale Leasingangebot inklusive Versicherungsvariante für jeden Einzelnen finden zu können, steht SKODA beratend von der Auswahl des Fahrzeuges bis hin zur Ablieferung zu Seite. So profitieren beispielsweise Kundinnen und Kunden beim Abschluss einer SKODA Versicherung von einer zusätzlichen Leasing-Zins Reduktion von 0,5 %. In Kombination mit dem LeasingPLUS "Go" Paket wird daraus sogar ein 0,9 % Leasing. Beim Kauf eines OCTAVIA iV gibt es zudem eine SKODA Eintauschprämie von CHF 2'000.- auf das alte Fahrzeug.

Beliebter SKODA ENYAQ iV jetzt mit Allradantrieb erhältlich

Mit der Ergänzung des Allradantriebes, ist die Antriebspalette des SKODA ENYAQ iV komplett. Dabei kommt neben dem ersten 82 kW (77 kW netto) starken Elektromotor ein zweiter mit derselben Leistung zum Einsatz, welcher an der Vorderachse platziert ist. Zusammen leisten die beiden Elektromotoren 195 kW respektive 265 PS und ein maximales Drehmoment von 425 Nm. Der Allradantrieb wird bei den drei Modellen ENYAQ iV 80x, ENYAQ SPORTLINE iV 80x und ENYAQ iV Founders Edition verfügbar sein.

SKODA ENYAQ SPORTLINE iV 80x - Dynamisch und sportlich

Die hohe Fahrdynamik kommt bei der SPORTLINE Variante durch das serienmässige Sportfahrwerk besonders zur Geltung. Das Sportfahrwerk wird an der Vorderachse um 15 Millimeter und an der Hinterachse um 10 Millimeter tiefer gelegt. Die sportliche Optik des ENYAQ SPORTLINE iV 80x unterstreichen hochwertige Details im Bereich des Exterieurs sowie im Interieur.

Dazu tragen der markante SKODA Grill, die Fensterrahmen, die Dachreling und der Diffusor im Heckstossfänger ebenso bei wie der SKODA Schriftzug in Einzelbuchstaben und die Plaketten an der Heckklappe. Die robusten Seitenschweller sind in Wagenfarbe ausgeführt. Dazu verfügt der ENYAQ SPORTLINE iV 80x über eine spezifische Frontschürze und SPORTLINE Plaketten an den vorderen Kotflügeln.

SKODA ENYAQ iV 80x Founders Edition als Hommage an das Jahr der Unternehmensgründung 1895

Die besonders umfangreich ausgestattete und auf 1'895 Fahrzeuge limitierte Serie ist eine Hommage an die Gründung des Unternehmens im Jahr 1895 durch Václav Laurin und Václav Klement. Jedes Fahrzeug der Founders Edition trägt eine von der tschechischen Kristallmanufaktur Preciosa gefertigte Plakette mit laufender Editions-Nummer am Multifunktionslederlenkrad. Die Founders Edition verfügt serienmässig über das Crystal Face. Die Front- und die Heckschürze sind sportlich gestaltet, der Heckdiffusor, die Scheibenrahmen, die Dachreling und der Rahmen des SKODA Grills sind in hochglänzendem Schwarz ausgeführt. Auf den vorderen Kotflügeln finden sich Plaketten mit dem Schriftzug "Founders Edition". In der Schweiz werden 130 Fahrzeuge erhältlich sein.

SKODA SUPERB iV: Elektrisierendes Fahrerlebnis trifft auf Alltagstauglichkeit

Im SKODA SUPERB iV befindet sich ein moderner Plug-in-Hybrid-Antrieb, der die Vorteile elektrischer und herkömmlicher Fahrzeuge im Hinblick auf ein umweltfreundliches, aber dennoch dynamisches Fahren in sich vereint. Der 1,4-TSI-Benzinmotor mit 115 kW (218 PS) wird mit einem 85 kW starken Elektromotor kombiniert und ermöglicht eine schadstofffreie Reichweite von bis zu 56 Kilometer nach WLTP-Zyklus.

SKODA OCTAVIA iV: Mit der Kraft aus zwei Herzen

Als zweites SKODA Modell nach dem Flaggschiff SUPERB iV ist der OCTAVIA mit Plug-in-Hybridantrieb an. Im OCTAVIA iV arbeiten ein 1,4-TSI-Benzinmotor mit 110 kW (150 PS) und ein 85 kW starker Elektromotor zusammen, die Steuerung erfolgt elektronisch. Im sportlichen OCTAVIA RS iV stehen eine Systemleistung von 180 kW (245 PS) sowie ein maximales Drehmoment von 400 Nm bereit. Beide OCTAVIA iV Versionen verfügen über eine Lithium-Ionen-Hochspannungs-Batterie mit einer Kapazität von 37 Ah und einem Energiegehalt von 13 kWh, die eine rein elektrische, lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 60 Kilometern im WLTP-Zyklus ermöglicht. Der OCTAVIA Combi bietet ein Kofferraumvolumen von 490 Litern.

Jetzt clever profitieren und Geld sparen

Bis zum 31. Oktober 2021 profitieren Kundinnen und Kunden von einem attraktiven SKODA 1,9 % Leasing auf alle iV Modelle. Beim Kauf eines OCTAVIA iV gibt es zudem eine SKODA Eintauschprämie von CHF 2'000.- auf das alte Fahrzeug. Profitieren kann man von der SKODA Eintauschprämie, wenn das einzutauschende Fahrzeug nicht älter als acht Jahre (1. Inverkehrssetzung ab 1. September 2013) und zuletzt mindestens sechs Monate auf die Kundin oder den Kunden immatrikuliert gewesen ist.

Der ENYAQ iV 80x ist in der Schweiz ab CHF 50'240.- erhältlich. Der ENYAQ SPORTLINE iV 80x ist ab CHF 54'140.- bestellbar und die ENYAQ iV 80x Founders Edition ab CHF 66'990.-.

Ab CHF 51'160.- ist der SUPERB iV auf dem Schweizer Markt erhältlich und der OCTAVIA iV ab CH 32'480.-

Mehr Informationen unter www.skoda.ch oder bei ihrem SKODA Partner.