SKODA / AMAG Import AG

Mit attraktiven SKODA Prämien einfach elektrisch unterwegs

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Cham (ots)

Bis zum 31. August 2021 SKODA Prämien von bis zu CHF 10'780.- auf ausgewählte SKODA Plug-in-Hybrid Modelle

SKODA Plug-in-Hybrid Modelle: Beeindruckende Reichweite, umweltfreundlicher Betrieb und einfache Wartung

Elektrisierendes Fahrerlebnis mit dynamischer Beschleunigung und voller Leistung

Bis zum 31. August 2021 offeriert SKODA attraktive iV-Prämien und Preisvorteile auf diverse SKODA Plug-in-Hybrid Modelle von insgesamt bis zu CHF 10'780.-. SKODA Plug-in-Hybrid Modelle überzeugen durch ein ruhiges, emissionsfreies und umweltschonendes Fahren mit gleichzeitig beeindruckender Reichweite und grosszügigen Platzverhältnissen.

Mobil, kostengünstig und nachhaltig: Alles Attribute, die in der heutigen Zeit immer grössere Relevanz erhalten. Die vielseitigen Plug-in-Hybrid Modelle von SKODA erfüllen all diese Kriterien und noch viele mehr. Denn im reinen Elektromodus ist man nicht nur CO2-neutral unterwegs, sondern man profitiert auch von insgesamt tieferen Kosten für Treibstoff und Laden. Und dies gepaart mit einem unglaublichen Fahrspass. Kaum verwunderlich also, dass die Anzahl an Plug-in-Hybrid Modellen in der Schweiz stetig ansteigt und Stand Ende Juni 2021 bereits 8,4 % des Schweizer Gesamtmarktes ausmachen.

Die Elektromobilität ist im Alltag angekommen

Die Plug-in-Hybrid Modelle von SKODA verbinden das Beste aus zwei Welten - Elektromobilität und Verbrennungsmotor - und erweitern dadurch bequem die Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf Tanken und Laden. Aktuell profitieren SKODA Kundinnen und Kunden von attraktiven iV-Prämien und Preisvorteilen auf ausgewählte SKODA Plug-in-Hybrid Modelle und können insgesamt bis zu

CHF 10'780.- sparen. So wird der Umstieg auf ein Plug-in-Hybrid Modell nicht nur einfacher sondern auch attraktiver für das Portemonnaie.

Der SKODA OCTAVIA RS iV ist mit einem Kundenvorteil von CHF 9'970.- bereits ab CHF 39'990.- erhältlich (iV-Prämie von CHF 6'500.- kumuliert mit einem Preisvorteil von CHF 3'470.-).

Der SKODA OCTAVIA iV SportLine gibt es schon ab CHF 36'990.-. Kundinnen und Kunden profitieren bei diesem Modell von der CHF 6'500.- iV-Prämie und einem Preisvorteil von CHF 4'280.-, was einen Kundenvorteil von insgesamt CHF 10'780.- ausmacht.

Mit einer iV-Prämie von CHF 5'500.- und einem Paketvorteil von CHF 2'420.- profitiert man auch beim SKODA SUPERB iV SportLine von einem attraktiven Kundenvorteil von insgesamt CHF 7'920.-.

Elektrisierendes Fahrerlebnis für Jeden

Als erster SKODA mit Plug-in-Hybridantrieb ist der SUPERB iV auf Strecken von bis zu 56 Kilometern im WLTP-Zyklus rein elektrisch lokal emissionsfrei und mit niedrigen Betriebskosten unterwegs. Die Gesamtreichweite liegt bei bis zu 850 Kilometern. Mit dieser grosszügigen Reichweite sind sorglose Fahrten im SKODA SUPERB iV SportLine garantiert. Darüber hinaus lässt sich die Batterie bequem über Nacht an einer Wallbox mit einer Ladeleistung von 3,6 kW in 3:30 Stunden aufladen.

Als zweites SKODA Modell nach dem Flaggschiff SUPERB iV bietet SSKODA auch den OCTAVIA mit Plug-in-Hybridantrieb an. Im sportlichen OCTAVIA RS iV stehen eine Systemleistung von 180 kW (245 PS) sowie ein maximales Drehmoment von 400 Nm bereit. Die Leistung beim OCTAVIA iV SportLine beläuft sich auf 150 kW (204 PS) und ein maximales Drehmoment von 350 Nm. Sowohl im OCTAVIA RS iV als auch im OCTAVIA iV SportLine arbeiten ein 1,4-TSI-Benzinmotor und ein 85 kW starker Elektromotor im OCTAVIA RS iV respektive ein 75 kW starker Elektromotor im OCTAVIA iV SportLine zusammen. Beide Modelle verfügen über eine Lithium-Ionen-Hochspannungs-Batterie mit einem Energiegehalt von 13 kWh, die eine rein elektrische, lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 60 Kilometern im WLTP-Zyklus ermöglicht. Mit dem 40-Liter-Benzintank ist zudem eine zusätzliche Reichweite von mehreren hundert Kilometern möglich.

Egal ob beim Pendeln oder Verreisen, Distanzen sind für die SKODA Plug-in-Hybride damit kein Problem. Ein elektrisierendes Fahrerlebnis mit dynamischer Beschleunigung und voller Leistung ist garantiert.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.skoda.ch oder bei ihrem SKODA Partner in ihrer Region.