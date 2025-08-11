Bibel TV

Bibel TV erwirbt von Warner Bros. Discovery Ausstrahlungsrechte an US-Serie "God Friended Me"

Bibel TV investiert ins TV-Programm und zielt mit der Serie auf ein jüngeres, online-affines Publikum

Hamburg (ots)

Bibel TV hat von Warner Bros. Discovery die Ausstrahlungsrechte der christlich geprägten Serie "God Friended Me" erworben. Die Serie um einen Blogger, der über mysteriöse Social Media Posts zu Nächstenliebe und christlichem Handeln angeregt wird, wurde zwischen 2018 und 2020 in den USA produziert und besteht aus 42 Episoden in zwei Staffeln. Bibel TV wird die neue Serie im Oktober unter dem deutschen Titel "God Friended Me - Die Freundschaftsanfrage" ins Programm nehmen und jeweils am Donnerstag um 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. Außerdem wird "God Friended Me" auch in der Mediathek zu sehen sein.

"God Friended Me - Die Freundschaftsanfrage": Der überzeugte Atheist und Podcaster Miles (Brandon Micheal Hall) ist Sohn eines Priesters und lebt in New York City. Er erhält von einem ungekannten Absender, der sich "Gott" nennt, eine Freundschaftsanfrage via Facebook. Miles beantwortet die Anfrage und wird so nach und nach zu dessen rechter Hand: Er beginnt, sich in die Leben und Schicksale der Menschen in seinem nächsten Umfeld im positiven Sinne einzumischen und etwas zu verändern. Die "Aufträge", erhält er dabei von seinem Facebook-Freund "God" in Form von Freundesvorschlägen für Menschen, die in seiner Umgebung leben und seine Hilfe brauchen. - Die Serie thematisiert die Frage nach der Existenz Gottes im digitalen Zeitalter und spielt dabei mit dem Spannungsfeld zwischen Glauben und Wissenschaft.

"Wir freuen uns, unsere Serienkompetenz mit dieser hochwertigen Produktion perfekt ergänzen zu können", sagt Beate Busch, Executive Vice President und Prokuristin Bibel TV. "God Friended Me" ist eine Serie nicht nur für Christen. Sie wendet sich auch an eine junge, nicht christlich gebundene Zielgruppe, die dennoch ihr eigenes Verständnis von Gott, Glauben und christlichem Handeln entwickelt und lebt", so Busch weiter.

Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine umfassende Mediathek und verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV neben seinem eigenen Programm auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV) sowie über www.meingottesdienst.com/ Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden.

Das Fernsehprogramm von Bibel TV ist neben dem Web-Stream im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) über ASTRA sowie in Deutschland über DVBT2-HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.