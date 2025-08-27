Manpower AG

Medienmitteilung: Benjamin Hügli zum Geschäftsführer und Markenleiter von Manpower Schweiz ernannt

Zürich und Morges, 27. August 2025 – ManpowerGroup Schweiz (NYSE: MAN) hat Benjamin Hügli zum Geschäftsführer und Markenleiter von Manpower Schweiz ernannt. Der 42-jährige Manager übernimmt die strategische Leitung und Weiterentwicklung der Marke in der Schweiz. Hügli wird weiterhin als Manpower Enterprise Leader tätig sein, eine Funktion, die er im Januar 2025 übernommen hat.

Benjamin Hügli verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Vertrieb, strategische Geschäftsentwicklung und operatives Management und übte seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2020 verschiedene Führungspositionen aus. Er begann als Regionaldirektor für Zürich, Ost- und Nordwestschweiz, bevor er 2022 Leiter Vertrieb und Operations für Unternehmenskunden wurde. Im Januar 2023 wurde er zum Head of Sales ernannt, wo er die landesweite Vertriebsstrategie leitete und Mitglied des Senior Leadership Teams war. Im Januar 2025 übernahm er zusätzlich die Rolle des Manpower Enterprise Leader, die er neben seinen neuen Aufgaben als Geschäftsführer weiterhin ausüben wird.

«Die Herausforderungen des heutigen Arbeitsmarktes erfordern mehr denn je, dass wir auf den Stärken und dem Potenzial der Menschen aufbauen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Team den nächsten Schritt zu gehen und innovative Ansätze zu entwickeln, um Unternehmen in einem sich stets verändernden Umfeld erfolgreich mit Talenten zu verbinden», sagt Benjamin Hügli.

Eric Jeannerod, Country Manager von ManpowerGroup Schweiz, ergänzt: «Die aktuelle Marktsituation ist komplex und erfordert eine erfahrene und visionäre Führung. Benjamin Hügli bringt sowohl solide Erfahrung und fundierte Marktkenntnisse als auch echte Leidenschaft mit. Seine strategischen und Führungsqualitäten werden für Manpower Schweiz von grossem Wert sein.»

Manpower ist eine Marke der ManpowerGroup, die sich seit 1960 in der Schweiz im Bereich Zeitarbeit und Personalvermittlung engagiert. Im Jahr 2019 wurde das Unternehmen Teil der ManpowerGroup und hat seitdem das Vertrauen von mehr als 5'000 Kunden, 20'000 Zeitarbeitnehmern und 1'500 Fachkräften in Festanstellungen gewonnen.

Kurzbiografie Benjamin Hügli

Bevor er 2020 zu ManpowerGroup kam, baute Benjamin Hügli eine erfolgreiche Karriere im Finanzdienstleistungssektor auf. Er war als Sales Director bei Merian Global Investors in Zürich (2017–2020) für die DACH-Region verantwortlich, nachdem er als Managing Director und CEO von Foord (Switzerland) Ltd. (2014–2017) tätig war, einer globalen Investmentboutique mit Niederlassungen in Singapur, Kapstadt und Luxemburg. Zuvor war er mehr als sieben Jahre bei Credit Suisse (2007–2014) als Vice President im Bereich Global External Asset Managers tätig, wo er sich auf die Geschäftsentwicklung für unabhängige Vermögensverwalter und Fondsmanager konzentrierte. Er hat einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität Bern.

