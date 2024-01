Manpower AG

Medienmitteilung: ManpowerGroup Schweiz gibt Führungswechsel bekannt

Zürich und Morges, 9. Januar 2022 – ManpowerGroup (NYSE: MAN) verkündet die Ernennung von Eric Jeannerod zum neuen Country Manager Schweiz. Der bisherige Generaldirektor von Experis Frankreich übernimmt ab 15. Januar die Führung der ManpowerGroup Schweiz und der dazugehörigen Tochtergesellschaften: Manpower, Experis und Talent Solutions.

«Die Komplexität des Marktes und die sich wandelnden Beschäftigungsparadigmen stellen uns vor einzigartige Herausforderungen, die uns zur Anpassung und Innovation zwingen», sagt Eric Jeannerod. «Ich bin entschlossen, auf den Errungenschaften unsers Teams aufzubauen und mit meinem Team zusammenzuarbeiten, um unseren Schweizer Kunden Zugang zu den besten Lösungen für globale Arbeitskräfte zu bieten.»

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der IT- und Digitalbranche kam Eric Jeannerod 2017 als Chief Operating Officer von Experis France zur ManpowerGroup, bevor er 2021 zum Managing Director ernannt wurde. Er verfügt über umfassende Kenntnisse der globalen Marken und Angebote von ManpowerGroup sowie der IT-Branche.

«Wir freuen uns, dass Eric die Leitung der ManpowerGroup Schweiz übernimmt: Seine nachgewiesene Expertise und seine Erfolge bei der Leitung von Experis France, seine strategischen Fähigkeiten und seine operative Exzellenz werden dazu beitragen, die Position der ManpowerGroup auf dem Schweizer Markt zu stärken und weiter zu fördern», sagt Alain Roumilhac, Präsident Southern and Eastern Europe ManpowerGroup. «Diese Ernennung spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, interne Talente aufzuwerten und internationale Karrieremöglichkeiten für unsere Mitarbeiter zu fördern.»

Eric Jeannerod, der ein Ingenieurdiplom von Centrale Supélec und einen Executive MBA von HEC Paris besitzt, tritt die Nachfolge von Jan Jacob an, der eine neue Chance ausserhalb des Unternehmens verfolgt.

