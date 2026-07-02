Thomas Goval wird General Manager des The Chedi Andermatt
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Thomas Goval wird General Manager des
The Chedi Andermatt
Das The Chedi Andermatt erhält eine neue Leitung: Thomas Goval übernimmt per 1. September 2026 die Position des General Managers. Der erfahrene Hotelier bringt langjährige internationale Führungserfahrung in der Luxushotellerie mit und wird das mehrfach ausgezeichnete Fünf-Sterne-Deluxe-Hotel in die nächste Entwicklungsphase führen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.
*** English version attached***
Freundlich grüsst
Vanessa Kuhn
Vanessa Kuhn Head of Corporate Communication
Andermatt Swiss Alps AG Lucendrogasse 2 (Haus Mira) 6490 Andermatt D +41 41 874 17 69 v.kuhn@andermatt-swissalps.ch