Andermatt Swiss Alps Gruppe wird Helmsponsorin von Aline Danioth
Ein Dokument
Andermatt Swiss Alps Gruppe wird Helmsponsorin
von Aline Danioth
Die Urner Skirennfahrerin Aline Danioth und Raphael Krucker, CEO der Andermatt Swiss Alps Gruppe, haben einen Sponsoringvertrag über 3 Jahre unterzeichnet. Damit ist die Andermatt Swiss Alps AG bis 2029 Helmsponsorin der gebürtigen Andermatterin und Olympionikin.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.
Freundlich grüsst
Vanessa Kuhn
Vanessa Kuhn Head of Corporate Communication
Andermatt Swiss Alps AG Lucendrogasse 2 (Haus Mira) 6490 Andermatt D +41 41 874 17 69 v.kuhn@andermatt-swissalps.ch