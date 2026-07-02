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Andermatt Swiss Alps AG

Andermatt Swiss Alps Gruppe wird Helmsponsorin von Aline Danioth

Andermatt Swiss Alps Gruppe wird Helmsponsorin von Aline Danioth
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Andermatt Swiss Alps Gruppe wird Helmsponsorin

von Aline Danioth

Die Urner Skirennfahrerin Aline Danioth und Raphael Krucker, CEO der Andermatt Swiss Alps Gruppe, haben einen Sponsoringvertrag über 3 Jahre unterzeichnet. Damit ist die Andermatt Swiss Alps AG bis 2029 Helmsponsorin der gebürtigen Andermatterin und Olympionikin.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

Freundlich grüsst

Vanessa Kuhn 

Vanessa Kuhn
Head of Corporate Communication
Andermatt Swiss Alps AG
Lucendrogasse 2 (Haus Mira)
6490 Andermatt
D +41 41 874 17 69
 v.kuhn@andermatt-swissalps.ch
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