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Fortschrittsbericht Andermatt Responsible 2025: Nachhaltigkeit weiter konsequent verankert

Fortschrittsbericht Andermatt Responsible 2025: Nachhaltigkeit weiter konsequent verankert
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Podcast zum Fortschrittsbericht 2025 (Schweizerdeutsch)

Die Andermatt Swiss Alps Gruppe und die Andermatt-Sedrun Sport AG treiben die nachhaltige Entwicklung der Destination Andermatt konsequent weiter voran.

Der Fortschrittsbericht Andermatt Responsible 2025 zeigt: Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Unternehmensstrategien und wird entlang klar definierter Ziele, Massnahmen und Kennzahlen umgesetzt. Gleichzeitig unterstreichen Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur und das Angebot den Anspruch, Andermatt als verantwortungsvolle Ganzjahresdestination gezielt weiter zu entwickeln.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

*** English version attached ***

Freundlich grüsst

Vanessa Kuhn

Vanessa Kuhn
Head of Corporate Communication
Andermatt Swiss Alps AG
Lucendrogasse 2 (Haus Mira)
6490 Andermatt
D +41 41 874 17 69
 v.kuhn@andermatt-swissalps.ch
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